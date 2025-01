Hypershell X-Serie: Neudefinition der Mobilität auf der CES 2025

SHENZHEN, China, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ – Hypershell, ein führendes Unternehmen im Bereich der auf Exoskelett-Technologie basierenden PowerSuits, kündigt nach der erfolgreichen Einführung der Hypershell X-Serie stolz seine Teilnahme an der CES 2025 an. Als Anerkennung dieses Meilensteins wurde der Hypershell Carbon X mit dem CES Innovation Awards® 2025 Best of Innovation-Preis in der Kategorie Robotik ausgezeichnet.

Hypershell ist führend in der PowerSuit-Technologie und verbindet Innovation mit der Mission, Menschen zu stärken und sie wieder mit der Natur zu verbinden. Der Fokus des Unternehmens auf Erkundung und Nachhaltigkeit hat weltweit Anerkennung gefunden. In einem Monat wurden über 1,3 Millionen US-Dollar auf Kickstarter und Indiegogo von über 2.900 Unterstützern gesammelt. Die zusätzliche Finanzierung in Höhe von mehreren Millionen Dollar unterstreicht das transformative Potenzial der Technologie von Hypershell. Außerdem werden alle Crowdfunding-Bestellungen in Kürze ausgeführt, und wir danken unseren Unterstützern für ihre anhaltende Unterstützung.

Die Hypershell X-Serie revolutioniert die Outdoor-Erkundung. Mit einem Gewicht von nur 2,4 kg (einschließlich Batterie) hat es eine Reichweite von 17,5 km mit einer einzigen Ladung. Angetrieben durch das fortschrittliche M-One Exoskelett-Motorsystem bietet es eine Unterstützungsleistung von 800 W, die die Kraft der unteren Gliedmaßen um 40 % erhöht und die körperliche Anstrengung um 30 % reduziert. Die auf Komfort und Anpassungsfähigkeit ausgelegte X-Serie zeichnet sich durch Größenanpassung, 300° Torsionsfreiheit und Widerstandsfähigkeit bei Temperaturen von -20°C bis 60°C aus und ist staub- und wasserdicht nach IP54.

Der AeroFlex Softsuit ergänzt die X-Serie und verbessert den Tragekomfort durch eine hervorragende Lastverteilung und Atmungsaktivität, was ihn zum ultimativen Erkundungsbegleiter macht. Der PowerSuit ist in die MotionEngine-Technologie integriert und nutzt KI-gesteuerte Algorithmen und hochpräzise Sensoren, um maßgeschneiderte Unterstützung in Echtzeit zu bieten. Durch die Vorhersage und Anpassung an die Bewegungen des Benutzers bietet das System ein nahtloses und intuitives Erlebnis.

Besucher der CES 2025 können die Hypershell X-Serie vom 7. bis 10. Januar 2025 in Halle G, Stand Nr. 60101, auf der Venetian Expo in Las Vegas aus erster Hand erleben. Im Anschluss an die Veranstaltung wird die Hypershell X-Serie ab dem 20. Januar 2025 weltweit zu Preisen ab 799 USD/899 EUR erhältlich sein.

Das 2021 gegründete Unternehmen Hypershell ist führend in der PowerSuit-Technologie und fördert das menschliche Potenzial durch Innovation. Unser Ziel ist es, den Lebensstil mit Technologien zu verändern, die den Einzelnen unterstützen und die Mobilität neu definieren. Durch die Kombination von Robotik, Ergonomie und künstlicher Intelligenz schaffen wir Produkte, die Grenzen überschreiten, Benutzer wieder mit der Natur verbinden und zu neuen Möglichkeiten inspirieren. Hypershell hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und ermöglicht außergewöhnliche Erlebnisse und treibt den Fortschritt für eine besser vernetzte Zukunft voran.

