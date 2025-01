Hypershell X Series, ou comment redéfinir la mobilité au CES 2025

SHENZHEN, Chine, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Hypershell, le chef de file du PowerSuit basé sur la technologie d'exosquelette, est fier d'annoncer sa participation au CES 2025 suite au lancement de l'Hypershell X Series. Soulignant cet accomplissement, l'Hypershell Carbon X a été nommé lauréat des CES Innovation Awards® 2025 Best of Innovation dans la catégorie Robotique.

Hypershell X Series

Hypershell est le leader de la technologie PowerSuit, combinant l'innovation avec une mission d'autonomisation des individus et de reconnexion à la nature. L'accent mis par l'entreprise sur l'exploration et la durabilité a été salué dans le monde entier, avec plus de 1,3 million de dollars levés sur Kickstarter et Indiegogo en un mois, avec le soutien de plus de 2 900 bailleurs de fonds. Ce financement supplémentaire de plusieurs millions de dollars souligne le potentiel de transformation de la technologie d'Hypershell. Toutes les commandes de crowdfunding seront honorées sous peu, et nous remercions nos bailleurs pour leur soutien permanent.

L'Hypershell X Series révolutionne l'exploration en plein air. Pesant seulement 2,4 kg (batterie comprise), il offre une autonomie de 17,5 km avec une seule charge. Alimenté par le système moteur avancé de l'exosquelette M-One, il fournit une puissance d'assistance de 800 W, augmentant la force des membres inférieurs de 40 % et réduisant l'effort physique de 30 %. Conçue pour le confort et l'adaptabilité, la série X se caractérise par une taille réglable, une liberté de torsion de 300° et une durabilité permettant de supporter des températures allant de -20°C à 60°C, avec une résistance à la poussière et à l'eau IP54.

En complément de la série X, l'AeroFlex Softsuit améliore le confort de l'utilisateur grâce à une meilleure répartition de la charge et à une respirabilité accrue, ce qui en fait le compagnon d'exploration par excellence. Intégrée à la technologie MotionEngine, la combinaison PowerSuit utilise des algorithmes pilotés par l'IA et des capteurs de haute précision pour fournir une assistance personnalisée en temps réel. En prédisant les mouvements de l'utilisateur et en s'y adaptant, le système offre une expérience fluide et intuitive.

Les visiteurs du CES 2025 pourront découvrir l'Hypershell X Series au Hall G, stand 60101 à la Venetian Expo à Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2025. Après l'événement, l'Hypershell X Series sera disponible dans le monde entier à partir du 20 janvier 2025, avec un prix de base de 799 $/899 €.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel d'Hypershell.

À propos d'Hypershell

Créé en 2021, Hypershell est à l'avant-garde de la technologie PowerSuit et fait avancer le potentiel humain grâce à l'innovation. Notre mission est de transformer les modes de vie grâce à des technologies qui renforcent l'autonomie des individus et redéfinissent la mobilité. En combinant la robotique, l'ergonomie et l'IA, nous créons des produits qui repoussent les limites, reconnectent les utilisateurs avec la nature et inspirent de nouvelles possibilités. Dédié au développement durable, Hypershell permet de vivre des expériences extraordinaires et de progresser vers un avenir plus connecté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590068/Hypershell_X_Series.jpg