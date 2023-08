HyperStrong accélère son entrée à l'étranger

BEIJING, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- HyperStrong, un acteur majeur dans le domaine de l'intégration de systèmes de stockage d'énergie (ESS) et de la prestation de services, s'est lancé cette année à l'étranger pour répondre à la croissante demande en matière de stockage d'énergie.

Après avoir fait ses débuts au salon The smarter E Europe à Munich en juin, HyperStrong a ouvert sa première succursale à l'étranger dans la ville, dans le but de constituer une équipe locale capable de mieux servir les clients sur le marché européen.

Depuis 2012, HyperStrong a remporté plusieurs appels d'offres pour de nouveaux projets de systèmes de stockage d'énergie. HyperStrong est largement reconnue par sa clientèle et les pairs de l'industrie pour sa qualité de production, ses capacités de livraison de projets et sa force dans le traitement des big data et les opérations et la maintenance intelligentes. S'appuyant sur le déploiement réussi de plus de 5GWh de projets de systèmes de stockage d'énergie, HyperStrong a affiné un portefeuille complet de solutions, allant des systèmes de stockage d'énergie côté réseau aux systèmes de stockage d'énergie commerciaux, industriels et résidentiels.

HyperStrong a déjà obtenu plusieurs certifications IEC, VDE, UN et UL pour ses produits propriétaires. Plus important encore, HyperStrong a développé et lancé une plateforme d'exploitation et de maintenance en ligne pour les utilisateurs de systèmes de stockage d'énergie résidentiels, Hyper Cloud, qui sera bientôt disponible au téléchargement via l'App Store. Avec Hyper Cloud, les utilisateurs peuvent surveiller et gérer leur système de stockage d'énergie à distance, de manière intelligente et efficace, depuis leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur.

« 2023 est l'année inaugurale du plan de développement international d'HyperStrong. Après plus d'une décennie de perfectionnement de nos produits et de nos capacités, HyperStrong est prêt à intensifier ses contributions à la transition énergétique mondiale. Nous disposons de produits et de capacités éprouvés, ainsi que d'une équipe professionnelle dotée d'une riche expérience. Cela nous donne la confiance nécessaire pour offrir des solutions de systèmes de stockage d'énergie de qualité à nos clients en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays ou régions », a déclaré Jianhui Zhang, président-directeur général d'HyperStrong.

À propos d'HyperStrong

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (« HyperStrong ») est un intégrateur de systèmes de stockage d'énergie et un prestataire de services de premier plan. Fondée en 2011, HyperStrong est devenue le plus grand intégrateur de systèmes de stockage d'énergie en Chine. Avec plus de 10 ans de R&D et d'expérience acquise à travers plus de 300 projets de systèmes de stockage d'énergie, HyperStrong offre un portefeuille complet de produits de systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions complètes pour des clients allant de la production d'énergie thermique et renouvelable, aux utilisateurs commerciaux, industriels et résidentiels. Ayant construit deux bases de fabrication intelligentes, deux centres de R&D, un laboratoire d'essai et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet à ses clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique et de neutralité carbone.

Pour trois années consécutives (2020-2022), la China Energy Storage Alliance (CNESA) a classé HyperStrong comme le premier acteur de systèmes de stockage d'énergie par volume d'installation et/ou de livraison de systèmes de stockage d'énergie sur le marché chinois.

SOURCE Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd.