HyperStrong präsentiert neueste Energiespeichersysteme auf der smarter E Europe

BEIJING, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- HyperStrong, ein führendes Unternehmen im Bereich der Integration von Energiespeichersystemen (ESS) und der Bereitstellung von Dienstleistungen, wird seine Energiespeicherprodukte und -lösungen für 2024 am Stand C3.171 auf der ees Europe-Ausstellung auf der The smarter E Europe, die vom 19. bis 21. Juni 2024 in München stattfindet, vorstellen. Die Spitzentechnologien und das Fachwissen von HyperStrong bieten professionelle Lösungen, um Kunden beim Übergang zu einem nachhaltigeren und stabileren Stromsystem zu unterstützen.

HyperStrong wird die komplette Palette der Energiespeichertechnologien für alle Anwendungsszenarien vorstellen:

Das Flüssigkühl-Energiespeichersystem HyperBlock III ist ein innovatives 5MWh-Modell mit einem integrierten Flüssigkühl-Energiespeichersystem, das 314Ah-Batteriezellen mit großer Kapazität verwendet. Die Batteriepacks und das String-PCS sind in einer einzigen Einheit integriert, was das System effizienter, wirtschaftlicher und intelligenter für die Unterstützung der Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab macht, z. B. für die Frequenzmodulation, die Verteilung und Speicherung erneuerbarer Energien sowie für industrielle Szenarien wie Industrieparks mit hohem Energieverbrauch.

ist ein innovatives 5MWh-Modell mit einem integrierten Flüssigkühl-Energiespeichersystem, das 314Ah-Batteriezellen mit großer Kapazität verwendet. Die Batteriepacks und das String-PCS sind in einer einzigen Einheit integriert, was das System effizienter, wirtschaftlicher und intelligenter für die Unterstützung der Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab macht, z. B. für die Frequenzmodulation, die Verteilung und Speicherung erneuerbarer Energien sowie für industrielle Szenarien wie Industrieparks mit hohem Energieverbrauch. Der langlebige und zuverlässige HyperCube II Flüssigkühlschrank für den Außenbereich ist eigensicher und verfügt über eine zuverlässige Stromversorgung dank der Semi-Solid-State-Batterieanwendung und der intelligenten HyperCloud Web/APP Echtzeitüberwachung. Es kann u. a. für gewerbliche und industrielle Anwendungen, Ladestationen und Ölfelder verwendet werden.

ist eigensicher und verfügt über eine zuverlässige Stromversorgung dank der Semi-Solid-State-Batterieanwendung und der intelligenten HyperCloud Web/APP Echtzeitüberwachung. Es kann u. a. für gewerbliche und industrielle Anwendungen, Ladestationen und Ölfelder verwendet werden. Das All-in-One-Lade- und Speichersystem HyperCube Pro unterstützt die sechs Anwendungsszenarien Peak Shaving und Valley Filling, Bedarfssteuerung, Erweiterung der Kraftwerkskapazität, virtuelles Kraftwerk, Blindleistungsregelung und Notstromversorgung.

unterstützt die sechs Anwendungsszenarien Peak Shaving und Valley Filling, Bedarfssteuerung, Erweiterung der Kraftwerkskapazität, virtuelles Kraftwerk, Blindleistungsregelung und Notstromversorgung. Weitere Produkte sind die HyperCube Mini-Energiespeichersysteme, die für den Einsatz in Notfallsituationen und Kommunikationsbasisstationen entwickelt wurden, sowie Energiespeichersysteme für Privathaushalte.

Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien zur Revolutionierung des ESS ist die Komplettlösung von HyperStrong in der Lage, die Entladekapazität des ESS zu erhöhen und damit sicherzustellen, dass es höhere Nachfragespitzen effektiver bewältigen kann. Sie spielt eine entscheidende Rolle beim proaktiven Sicherheitsmanagement, indem sie potenzielle Probleme erkennt, bevor sie zu Problemen werden, und gewährleistet, dass das System innerhalb sicherer Parameter arbeitet.

HyperStrong hat mit mehreren Energiespeicherprojekten, die in Europa und den Vereinigten Staaten realisiert wurden, bedeutende Fortschritte auf den internationalen Märkten gemacht und verfügt über lokale Teams und Servicekapazitäten in mehreren Märkten. Die Utility-Scale-Lösungen des Unternehmens erleichtern die Einführung sauberer Energien, fördern die Nutzung erneuerbarer Ressourcen und minimieren Stromschwankungen und Netzauswirkungen. Für gewerbliche und industrielle Kunden optimieren die Produkte des HyperStrong-Portfolios die Stromnutzung in Schwachlastzeiten, um die Stromkosten zu senken, Spitzen- und Tallasten auszugleichen und den Bedarf an Spitzenlastkapazitäten zu reduzieren. Durch diese Lastverschiebung kann der Ausbau der Stromverteilung hinausgezögert und die Versorgungssicherheit verbessert werden. Ausgestattet mit intelligenter Bedienung und Wartung können umfassende Dienstleistungen für Installateure und Eigentümer angeboten werden. Der modulare Aufbau, die standardisierten Komponenten und die schlanke Struktur ermöglichen eine einfache Installation, so dass erweiterbare Batteriespeichersysteme die Energielasten effektiv ausgleichen können.

Das Wind- und Solarenergiespeicherprojekt von HyperStrong in Fuyang, Provinz Anhui, wurde in die engere Wahl für den smarter E AWARD Outstanding Project 2024 aufgenommen.

In der Kategorie "Herausragende Projekte" beeindruckte HyperStrong die Jury mit außergewöhnlichen Lösungen und Produkten, die in ein Projekt für erneuerbare Energien integriert wurden. In dem Projekt kommt das fortschrittliche 1500-V-Hochspannungs-ESS von HyperStrong mit Flüssigkeitskühlung zum Einsatz, das den Platzbedarf reduziert, die Lade- und Entladeeffizienz verbessert und die Lebensdauer der Batteriezyklen des Speichersystems verlängert. Es kombiniert einen 550-MW-Windpark, ein 650-MW-PV-Kraftwerk und ESS, um die Volatilität des Stromnetzes zu verringern und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 600 MWh Strom kann die ESS den jährlichen Strombedarf von über 90 000 Haushalten decken. Das Projekt verfolgt ein neues Modell zur Entwicklung der Energiebasis, das Windenergie, Photovoltaik und Energiespeicherung integriert und diese Ressourcen effizient nutzt, während es gleichzeitig die Bergbaufolgelandschaften verwaltet. HyperStrong stellt ein zentrales Batteriespeichersystem für das Projekt bereit, das eine zuverlässige Netzanbindung mit leistungsstarken Produkten und hochwertigen Dienstleistungen gewährleistet. Auf dem ess Forum am 19. Juni im The smarter E Europe wird HyperStrong seine innovativen Produkte und Projekte vorstellen und einen Einblick geben, wie das Unternehmen den Übergang zu sauberen Energiesystemen vorantreibt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hyperstrong.com/.

Informationen über HyperStrong

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. ("HyperStrong") ist ein führender Integrator und Dienstleister für Energiespeichersysteme. Mit mehr als 12 Jahren Forschung und Entwicklung und der Erfahrung aus über 300 Projekten und mehr als 15 GWh Einsatz bietet HyperStrong ein komplettes Portfolio an Energiespeicherprodukten sowie Lösungen aus einer Hand für das gesamte Spektrum der Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung, Gewerbe und Industrie sowie Haushalte. Mit dem Aufbau von vier intelligenten Produktionsstätten, drei Forschungs- und Entwicklungszentren, zwei Testlabors und einem globalen Marketingzentrum unterstützt HyperStrong Kunden auf der ganzen Welt bei der Verwirklichung ihrer Ziele in den Bereichen Energiewende und Kohlenstoffneutralität. Laut einem von S&P Global veröffentlichten Bericht gehört HyperStrong im Juli 2023 zu den Top 5 der weltweiten Integratoren von Energiespeichersystemen in Bezug auf die Projektgröße. Im April 2024 wurde HyperStrong in der BloombergNEF Energy Storage Tier 1 Liste für Q2 2024 aufgeführt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2347342/HyperStrong_updated_Logo.jpg