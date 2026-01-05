Hyphens Pharma vergibt Lizenz für Cerapro® MED Hautbarrierecreme für sechs europäische Länder

Cerapro ® ist eine patentierte, den pH-Wert der Haut senkende Creme, die gemäß der Europäischen Medizinprodukteverordnung ( CE-Kennzeichnung) für die Behandlung von atopischer Dermatitis zugelassen ist.

SINGAPUR, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hyphens Pharma International Limited („Hyphens Pharma" oder das „Unternehmen" und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die „Gruppe"), Singapurs führender Spezialpharma- und Verbrauchergesundheitskonzern, freut sich bekannt zu geben, dass er Louis Widmer SA („Louis Widmer") die Rechte zur Vermarktung seines innovativen Produkts Cerapro® MED Skin BarrierCream im Rahmen einer Lizenz-, Liefer- und Vermarktungsvereinbarung („Auslizenzierungsvereinbarung") für sechs europäische Länder, nämlich die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande, gewährt hat.

Gemäß der Auslizenzierungsvereinbarung mit Louis Widmer erhält Hyphens Pharma eine Vorabzahlung und übliche Lizenzgebühren auf den Umsatz.

Atopische Dermatitis, eine häufige Form von Ekzemen, betrifft Millionen von Menschen aller Altersgruppen. Ein erhöhter pH-Wert der Haut und eine beeinträchtigte Hautbarrierefunktion sind die Hauptursachen für diese Hauterkrankung. Cerapro® senkt mit seiner patentierten Formulierung den pH-Wert der Haut und hilft, die Hautbarriere wiederherzustellen. Cerapro® ist als Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung gemäß der strengen Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) zugelassen und bietet eine neuartige Behandlungsoption für Patienten mit Ekzemen. Die Senkung des pH-Werts der Haut unterstützt auch das körpereigene antimikrobielle Abwehrsystem der Haut.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Louis Widmer, ein in der Schweiz ansässiges internationales Kosmetik- und Pharmaunternehmen, das seit 1960 für hochwertige dermatologische Produkte bekannt ist, Cerapro® in den vereinbarten Märkten vermarkten und bei Dermatologen und Kinderärzten bewerben. Diese Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsame Vision beider Unternehmen wider, wissenschaftlich fundierte Produkte anzubieten, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern.

„Diese wegweisende Partnerschaft mit Louis Widmer unterstreicht unser Engagement für Innovation und Patientenversorgung", sagte Lim See Wah, Vorsitzender und CEO von Hyphens Pharma.„Durch die Nutzung der starken Präsenz und Expertise von Louis Widmer in der Dermatologie wollen wir Cerapro® Patienten in Europa zugänglich machen und gleichzeitig weiterhin neue Wachstumschancen erkunden."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hyphens Pharma, um Cerapro® in unseren Märkten einzuführen und Patienten eine klinisch erprobte Lösung für atopische Dermatitis anzubieten. Cerapro® wird das neue Flaggschiff unserer Remederm-Produktlinie sein, die in Europa sowohl im Fachhandel als auch bei Ärzten führend in der Pflege trockener, sehr trockener und atopischer Haut ist", sagte Frau Annemarie Widmer, CEO von Louis Widmer.

Informationen zu Hyphens Pharma International Limited

Hyphens Pharma International Limited und seine Tochtergesellschaften (die „Gruppe") sind Singapurs führender Spezialpharma- und Consumer-Healthcare-Konzern, der von der Überzeugung getragen wird, dass jeder Mensch ein Recht auf eine bessere Lebensqualität hat.

Von seinem Hauptsitz in Singapur aus ist das Unternehmen direkt in Malaysia, Vietnam, Indonesien und den Philippinen vertreten und verfügt über eine erweiterte Reichweite in Thailand, Kambodscha, Brunei, Bangladesch, Myanmar, Hongkong S.A.R. und Oman. Die fünf wichtigsten Unternehmen – Hyphens Pharma, DocMed Technology, Ocean Health, Novem und Ardence Aesthetics – treiben gemeinsam drei Kerngeschäftsbereiche voran: Pharmazeutika und medizinische Ästhetik, Eigenmarken sowie digitale Plattform und E-Apotheke.

Über die Vermarktung und den Vertrieb von Spezialpharmazeutika in ausgewählten ASEAN-Märkten durch exklusive Partnerschaften mit globalen Markenherstellern hinaus entwickelt und vermarktet die Gruppe eigene dermatologische Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Das integrierte Ökosystem der Gruppe umfasst einen medizinischen Hypermarkt und eine digitale Apothekenplattform, die eine nahtlose Rezeptabwicklung und die direkte Lieferung von Medikamenten an Patienten für Gesundheitsdienstleister ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hyphensgroup.com.

Informationen zu Louis Widmer SA

Louis Widmer SA ist ein internationales Kosmetik- und Pharmaunternehmen aus der Schweiz. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz bei Zürich ist bekannt für seine hochwertigen Hautpflege- und Dermatologieprodukte. Seit seiner Gründung 1960 hat sich Louis Widmer der Nachhaltigkeit und Innovation verschrieben.

Das Unternehmen zeichnet sich durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von pharmazeutischen und dermokosmetischen Produkten aus. Zu den Hauptkompetenzbereichen zählen unter anderem trockene Haut, Akne, Pigmentstörungen, Wundheilung, Anti-Aging und Sonnenschutz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.louis-widmer.



