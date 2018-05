I clienti italiani dell'energia risolvono le controversie online con Namirial Live ID e firma elettronica

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/470292/Namirial_Group_Logo.jpg )





(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693741/Namirial_LiveID.jpg )



Il progetto guida di trasformazione digitale per il servizio pubblico è stato avviato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed è gestito da Acquirente Unico SpA.

Acquirente Unico ha scelto una soluzione esclusiva e combinata per l'identificazione video in diretta e la firma elettronica per l'esecuzione di questo servizio. Namirial LiveID & eSignAnyWhere sono le piattaforme che permettono ad Acquirente Unico di simulare un incontro face-to-face tra clienti e operatori dell'energia connessi online con un conciliatore esperto. Le soluzioni individuali per la gestione delle controversie sono negoziate in modo collaborativo, documentate e firmate elettronicamente da entrambe le parti in un accordo reciproco giuridicamente vincolante.

Per i consumatori che utilizzano il servizio di conciliazione online sarà facile come fare una video chat con amici o familiari. Il servizio richiede solo una connessione web e l'accesso al microfono sul dispositivo dell'utente (smartphone, tablet o PC desktop), opzionalmente anche video tramite telecamera.

Il design del processo contiene diverse caratteristiche per fornire valore probatorio e non-ripudio dei documenti firmati. I clienti vengono autenticati con una one-time password mentre i documenti vengono firmati con certificati digitali qualificati emessi dal centro fiduciario di Namirial. Fin dall'uscita pubblica di questo servizio, il sistema giudiziario è stato notevolmente alleggerito, in quanto la maggior parte delle controversie sono ora risolte senza che sia necessario un procedimento legale.

Namirial LiveID soddisfa tutti i requisiti di un processo di identificazione del cliente, incluse le più recenti normative antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) e le norme KYC (Know Your Customer). Con eSignAnyWhere i documenti vengono firmati in conformità al regolamento UE 910/2014 (eIDAS). Entrambe le piattaforme possono essere utilizzate come Software-as-a-Service oltre ad essere distribuiti in cloud privato o on-premises. Un breve video esplicativo del procedimento di mediazione è disponibile all'indirizzo cliccando qui. Namirial mostrerà Live ID ed eSignature al CIAB Febraban dal 12 al 15 giugno a San Paolo presso lo stand E17.

Informazioni su Acquirente Unico S.p.A.

Acquirente Unico S.p.A. fornisce energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. L'azienda acquista elettricità sulla base delle previsioni di domanda e la rivende ai distributori o ai dettaglianti del mercato dell'offerta standard per la fornitura ai piccoli consumatori. Gestisce inoltre l'help desk dei consumatori di energia e gestisce le procedure di gara per selezionare i fornitori di ultima istanza per i clienti finali del mercato del gas naturale. L'azienda è stata fondata nel 1999 e ha sede a Roma, Italia. Acquirente Unico S.p.A. opera come società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. http://www.acquirenteunico.it

Informazioni su Namirial

Namirial è leader globale nel Digital Transaction Management con soluzioni per identificazione elettronica degli utenti, autenticazione multi-canale, certificati digitali, firma elettronica, firma grafometrica, fatturazione elettronica e archiviazione digitale. L'azienda è certificata per molti prodotti e servizi, ed è un fornitore qualificato di servizi fiduciari eIDAS. Namirial impiega più di 350 persone ed elabora diverse milioni di transazioni ogni giorno. Oltre a diversi uffici in Italia, il gruppo Namirial possiede filiali in Austria, Brasile, Germania e Romania ed è rappresentata negli Stati Uniti. Visita il nostro sito namirial.com o seguici su LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

SOURCE Namirial