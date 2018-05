Les consommateurs d'énergie italiens peuvent désormais régler leurs différends en ligne grâce aux solutions LiveID et Esignature de Namirial

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/470292/Namirial_Group_Logo.jpg )





Ce projet phare de la transformation numérique dans les services publics a été initié par l'Autorité fédérale d'Italie pour les services d'électricité, de gaz et d'eau (ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) et est géré par Acquirente Unico SpA.

Pour mettre en œuvre ce service, Acquirente Unico a sélectionné une solution combinée unique pour l'identification par vidéo en direct et la signature électronique. Namirial LiveID et eSignAnyWhere permettent à Acquirente Unico d'imiter une réunion en tête à tête et permettent aux consommateurs et fournisseurs d'énergie de se rencontrer en ligne avec un spécialiste en médiation. Des solutions individuelles pour régler les différends sont négociées conjointement, documentées dans un accord juridiquement contraignant et signées électroniquement par les deux parties.

Pour les consommateurs utilisant le service de conciliation en ligne, cette démarche est aussi simple qu'un chat vidéo avec des amis ou de la famille. Le service nécessite juste une connexion Internet et d'autoriser l'accès du microphone sur l'appareil du consommateur (smartphone, tablette ou PC) et, de manière facultative, de sa caméra.

Le système est conçu avec plusieurs fonctions visant à fournir une force probante et à empêcher la répudiation des documents signés. Les consommateurs sont authentifiés en fournissant des mots de passe à usage unique et les documents sont signés avec des certificats numériques qualifiés émis par le centre de confiance Namirial. Depuis la création de ce service, le système judiciaire a été significativement soulagé, puisque la plupart des différends sont désormais résolus sans qu'une action judiciaire ne soit nécessaire.

Namirial LiveID répond à tous les besoins d'un processus d'identification du client, y compris les réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC) et d'obligation de connaître son client (KYC) les plus récentes. Les documents signés en utilisant eSignAnyWhere sont conformes au règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS). Les deux plateformes peuvent être obtenues sous forme de logiciel en tant que service (SaaS), ou déployées dans un cloud privé ou sur un site local. Une courte vidéo expliquant le processus de médiation est disponible en cliquant ici.

Namirial présente Live ID et eSignature au CIAB Febraban du 12 au 15 juin à Sao Paulo au stand E17.

À propos d'Acquirente Unico S.p.A.

Acquirente Unico S.p.A. fournit de l'électricité aux ménages et aux petites entreprises. La société achète de l'électricité sur la base des prévisions de la demande et la revend aux distributeurs ou aux détaillants du marché de l'offre traditionnelle pour la fournir aux petits consommateurs. La société gère également le bureau d'assistance aux consommateurs d'énergie et des procédures d'appels d'offres publics pour sélectionner les fournisseurs de dernier recours pour les clients finaux du marché du gaz naturel. La société a été créée en 1999 et a son siège à Rome, en Italie. Acquirente Unico S.p.A. est une filiale de Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. http://www.acquirenteunico.it

À propos de Namirial

Namirial est un chef de file dans le secteur de la sécurité de confiance pour la gestion des transactions numériques, proposant des solutions d'identification électronique, d'authentification multifacteurs, de certificats numériques, de signature électronique, de facturation électronique et d'archivage électronique. La société a été certifiée pour de nombreux produits et services, y compris en tant que prestataire de services de confiance qualifié eIDAS. Namirial emploie plus de 350 personnes et traite plusieurs millions de transactions chaque jour. Outre ses bureaux en Italie, le groupe Namirial dispose de plusieurs filiales en Autriche, au Brésil, en Allemagne et en Roumanie. Consultez notre site Internet Webirial.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

