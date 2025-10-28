IA Global Capital berät Vista Equity Partners bei seiner Mehrheitsbeteiligung an Nexthink, wodurch das Unternehmen mit rund 3 Milliarden USD bewertet wird.

NEW YORK, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- IA Global Capital, eine auf Technologie spezialisierte Investmentbank mit Sitz in New York und London, freut sich bekannt zu geben, dass sie Vista bei dessen Mehrheitsbeteiligung an Nexthink als Finanzberater fungiert hat.

„Wir gratulieren unserem Kunden Vista zu seiner Investition in Nexthink", erklärte Eric Gebaide, Mitbegründer und Managing Partner von IAGC mit Sitz in New York.

Eric fuhr fort: „Wir sind der Ansicht, dass die Investition in Nexthink sowohl ein weiterer Beweis für die Führungsrolle von Vista unter den Technologieunternehmen der nächsten Generation als auch für die Bereitschaft des Unternehmens ist, Zeit in die Zusammenarbeit mit führenden CEOs zu investieren. Herzlichen Glückwunsch an das Vista-Team unter der Leitung von Michael Fosnaugh und Rod Aliabadi sowie an Nexthink unter der Leitung von Pedro Bados, CEO und Mitbegründer mit Sitz in Boston."

IAGC ist eine führende technologieorientierte Investmentbank, die unabhängige strategische und finanzielle Beratung anbietet, einschließlich Sell-Side-, Buy-Side- und Kapitalbeschaffungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen sowie Private-Equity- und Venture-Investoren weltweit ( www.iaglobalcapital.com ). Diese Transaktion ist die vierte Transaktion, die IAGC in diesem Monat bekannt gegeben hat. Das Unternehmen hat im Jahr 2025 bisher Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 5,5 Milliarden USD begleitet.

