IAC Group elige a Natale Rea como Presidente y CEO interino

Rea llega con más de 40 años de experiencia en provisión de la industria automotriz. Antes de desempeñarse como Presidente de su firma de inversión, Rea Holdings Inc. entre 2012 y 2018, ocupó el cargo de Presidente de la División Automotriz de Martinrea International, Inc, uno de los mayores productores del mundo de bloques de motor de piezas livianas de aluminio, cubiertas de transmisión y componentes estructurales. Martinrea se creó en 2002 cuando Rea International Inc. se fusionó con otro proveedor.

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nat a IAC", dijo el Presidente de IAC Group, Stephen J. Toy, Gerente General Senior y Codirector de WL Ross & Co. "El profundo conocimiento de Nat de la industria combinado con su experiencia operativa y sus probados antecedentes en el impulso del crecimiento hacen que sea una incorporación excelente al equipo de directivos senior de IAC. Agradecemos a Steve Miller por sus importantes aportes a IAC durante los últimos tres años, incluso el desarrollo de nuestro plan estratégico para el largo plazo, la creación de nuestra empresa conjunta Auria Solutions Ltd. con Shanghai Shenda Co. Ltd., además de una recapitalización exitosa de la compañía, y le deseamos lo mejor en sus emprendimientos futuros".

ACERCA DE IAC

Con sede en Luxemburgo, International Automotive Components (IAC) Group es un proveedor global líder de componentes y sistemas automotrices, incluso paneles de instrumentos, sistemas de consolas, paneles de puertas, recubrimiento interior de techo y sistemas de módulos de techo para fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las ventas de la compañía para el año 2017 fueron de US$4.400 millones. IAC Group opera en más de 50 fábricas en 16 países. La compañía tiene un total de más de 60 centros en 19 países, incluso 18 centros de diseño, técnicos y comerciales, y cuenta con más de 22.000 empleados en todo el mundo. Para más información, visite www.iacgroup.com.

FUENTE IAC Group

SOURCE IAC Group

Related Links

http://www.iacgroup.com