IAC Group nomeia Natale Rea presidente e CEO interino

Rea traz mais de 40 anos de experiência em fornecimento automotivo. Antes de exercer a presidência de sua firma de investimentos, Rea Holdings Inc., de 2012 a 2018, ele atuou como presidente da Divisão Automotiva da Martinrea International, Inc, uma das maiores fabricantes mundiais de blocos de motor de alumínio fundido leve, caixas de transmissão e componentes estruturais. A Martinrea foi formada em 2002, quando a Rea International Inc. fundiu-se com outra fornecedora.

"Estamos animados para dar as boas-vindas a Nat no IAC", disse o presidente do IAC Group, Stephen J. Toy, o diretor-administrativo sênior e diretor adjunto da WL Ross & Co. "O profundo conhecimento de Nat da indústria, combinado com sua experiência operacional e histórico de geração crescimento, faz dele uma aquisição ideal para a equipe administrativa sênior do IAC. Nós agradecemos a Steve Miller por suas significativas contribuições para o IAC ao longo dos últimos três anos, inclusive o desenvolvimento de nosso plano estratégico de longo alcance, a criação de nossa joint venture, Auria Solutions Ltd., com a Shanghai Shenda Co. Ltd., bem como a bem-sucedida recapitalização da empresa e desejamos a ele o melhor em seus futuros esforços".

SOBRE O IAC

Com sede em Luxemburgo, o International Automotive Components (IAC) Group é um fornecedor líder mundial de componentes e sistemas automotivos, inclusive painéis de instrumentos, sistemas de console, painéis para portas, sistemas de teto e de revestimento de teto para fabricantes automotivos de todo o mundo. Em 2017, as vendas da empresa chegaram a US$ 4,4 bilhões. O IAC Group opera mais de 50 fábricas em 16 de países. A empresa tem de mais de 60 locações totais em 19 países, incluindo 18 centros de design, técnicos e comerciais, e emprega mais de 22.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.iacgroup.com.

FONTE IAC Group

SOURCE IAC Group

Related Links

http://www.iacgroup.com