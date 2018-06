IAC Group nomme Natale Rea comme président et directeur général par intérim

Rea apporte avec lui plus de 40 années d'expérience dans les fournitures automobiles. Avant ses fonctions en tant que président de sa firme d'investissement Rea Holdings Inc. de 2012 à 2018, il présidait la Division automobile de Martinrea International, Inc., un des plus grands producteurs de monde pour les blocs-moteurs légers coulés en aluminium, les boîtiers de transmissions et les composants structurels. Martinrea a été constituée en 2002 lorsque Rea International Inc. a fusionné avec un autre fournisseur.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nat chez IAC, » a dit Stephen J. Troy, président d'IAC Group, directeur général principal et co-dirigeant de WL Ross & Co. « Nat vient s'ajouter de manière idéale à l'équipe de la direction générale d'IAC, car il possède une connaissance approfondie de l'industrie associée à son expérience opérationnelle et son palmarès dans la stimulation de la croissance. Nous remercions Steve Miller pour avoir fait bénéficier IAC de ses contributions significatives au cours de ces trois dernières années, notamment l'élaboration de notre plan stratégique à long terme, la mise en place de notre coentreprise Auria Solutions Ltd. avec Shanghai Shenda Co. Ltd., ainsi que la réussite de la recapitalisation de la Société. Nous lui adressons tous nous vœux dans ses projets futurs. »

À propos d'IAC

Avec son siège au Luxembourg, International Automotive Components (IAC) Group est un fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des composants et systèmes automobiles, entre autres les tableaux d'instruments, systèmes de consoles, panneaux de portes, garnitures de toit et systèmes de plafonniers destinés aux constructeurs automobiles partout dans le monde. Les ventes de la société en 2017 ont porté sur 4,4 milliards de dollars. IAC Group exploite plus de 50 installations de fabrication dans 16 pays. La Société est positionnée dans plus de 60 endroits dans 19 pays, ce qui comprend 18 centres conceptuels, techniques et commerciaux, et elle emploie plus de 22 000 personnes à l'échelle mondiale. Pour davantage d'informations, visitez www.iacgroup.com.

