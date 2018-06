IBA Group adhère au Pacte mondial des Nations unies

En tant que membre signataire, IBA Group a réitéré son soutien aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies sur les droits humains, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Par ailleurs, IBA Group a formellement exprimé son engagement à faire du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) et de ses principes une partie intégrante de la stratégie, de la culture et des opérations quotidiennes de l'entreprise, et à s'impliquer dans des projets de collaboration pour faire progresser les Objectifs de développement durable des Nations unies.

« Nous sommes heureux d'accueillir IBA Group dans notre communauté. Alors que le monde devient de plus en plus numérique et interconnecté, l'engagement des entreprises informatiques en faveur de la durabilité est essentielle pour atteindre les Objectifs de développement durable en 2030 », déclare Lucie Mádlová, directrice du conseil d'administration du réseau local en République tchèque du Pacte mondial.

Sergei Levteev, président du Conseil d'administration d'IBA Group, ajoute pour sa part : « Cette étape souligne notre engagement envers la responsabilité d'entreprise et la durabilité qui sont fermement ancrées dans notre stratégie, nos valeurs et notre culture. À nos yeux, la durabilité signifie créer un environnement de travail sûr et confortable pour nos employés, développer l'éducation en termes d'informatique et soutenir les groupes vulnérables dans les pays où nous exerçons nos activités. Nous contribuons de la sorte à une société plus durable. En tant que signataire du Pacte mondial des Nations unies, nous réaffirmons notre engagement à l'égard des principes de responsabilité sociale des entreprises ».

À propos d'IBA Group

IBA Group est l'un des plus grands fournisseurs de services informatiques d'Europe de l'Est. Le groupe se consacre au développement de logiciels, à la migration, la maintenance, le soutien en la matière et il fournit des services de conseil informatique, avec plus de 2 500 professionnels de l'informatique et des affaires. Basé à Prague, en République tchèque, IBA Group dispose de bureaux et de centres de développement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en République tchèque, en Biélorussie, en Afrique du Sud, à Chypre, en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Slovaquie et en Bulgarie. IBA Group est spécialiste des systèmes d'ordinateurs centraux, des applications d'entreprise et Web, des solutions SAP, des technologies CAMSS (acronyme anglais qui désigne le cloud, l'analyse, la mobilité, les médias sociaux et la sécurité), des solutions ECM (gestion des contenus des entreprises) et de l'automatisation des processus par la robotique. IBA Group figure au palmarès Global Outsourcing 100 de l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (IAOP) dans la catégorie « Leaders » et se classe parmi les plus grands éditeurs de logiciels au monde selon Software 500, publié par Software Magazine. IBA Group a reçu le prix European IT & Software Excellence, décerné par IT Europa, ainsi que le prix GSA Awards, décerné par la Global Sourcing Association. Pour tout complément d'information, veuillez visiter http://ibagroupit.com.

SOURCE IBA Group