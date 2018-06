IBA Group tritt dem UN Global Compact bei

Als Unterzeichner bestätigt die IBA Group ihre Unterstützung der 10 universellen Prinzipien der UN Global Compact zu den Themen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention. Des Weiteren hat sich die IBA Group verpflichtet, den UN Global Compact (UNGC) und dessen Prinzipien in der Unternehmensstrategie, der Unternehmenskultur und im Geschäftsalltag umzusetzen und an kollaborativen Projekten zur Förderung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN aktiv teilzunehmen.

"Wir freuen uns, die IBA Group in unseren Reihen zu wissen. Je stärker sich die Welt digitalisiert und vernetzt, desto bedeutender wird das Engagement von IT-Unternehmen für Nachhaltigkeit, um die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen," sagte Lucie Mádlová, Vorstandsmitglied des tschechischen lokalen Netzwerks von Global Compact.

Sergei Levteev, Vorsitzender der IBA Group, setzte hinzu: "Dieser Schritt unterstreicht unser Ziel der verantwortungsvollen Unternehmensführung und Nachhaltigkeit, die tief in unserer Strategie, unseren Werten und unserer Unternehmenskultur verankert sind. Nachhaltigkeit heißt für uns, eine sichere, angenehme Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter zu schaffen, die IT-Fortbildung zu entwickeln und benachteiligte Gruppen in den Ländern, in denen wir tätig sind, zu unterstützen. Auf diese Weise tragen wir zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Als Unterzeichner von UN Global Compact erklären wir erneut unsere Einhaltung der Prinzipien für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung."

Informationen zu IBA Group

IBA Group ist einer der größten IT-Dienstleister in Osteuropa, der mit Beteiligung von mehr als 2.500 IT- und Geschäftsspezialisten Softwareentwicklung, Migration, Wartung, Support und IT-Beratungsdienste anbietet. Neben dem Hauptsitz in Prag, Tschechien, unterhält die IBA Group Büros und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien, Deutschland, Tschechien, Belarus, Südafrika, Zypern, Russland, Ukraine, Kasachstan, Slowakei und Bulgarien. IBA Group richtet seinen Fokus auf Mainframe-Systeme, Unternehmens- und Web-Anwendungen, SAP-Lösungen, CAMSS (Cloud, Analytik, Mobilität, soziale Medien und Sicherheit)-Technologien, ECM-Lösungen und Robotik-Prozessautomation. IBA Group wurde von der IAOP (Internationalen Assoziation der Outsourcing-Profis) als einer der Gewinner des Wettbewerbs The Global Outsourcing 100 in der Kategorie Leaders ausgezeichnet und gehört zu den weltweit größten Softwareunternehmen laut Software 500 des Software Magazins. IBA Group hat den europäischen IT & Software Excellence Awards von IT Europa und den GSA Award der Global Sourcing Association gewonnen. Weitere Informationen finden Sie auf http://ibagroupit.com.

