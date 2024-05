IBC SOLAR et DMEGC Solar annoncent un partenariat de distribution

ESCHBORN, Allemagne, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar étend son réseau de vente : avec IBC SOLAR, le fabricant de modules solaires a acquis l'un des principauxles fournisseurs de services de solutions et de services énergétiques dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et du stockage en tant que partenaire de coopération pour ses modules solaires en Europe. Les modules en verre/verre bifacial de haute qualité de la série Infinity avec des cellules innovantes de type N sont désormais disponibles auprès d'IBC SOLAR. Cela signifie que les partenaires spécialisés d'IBC Solar pourront également bénéficier des modules solaires fiables et à haut rendement de DMEGC Solar à l'avenir.

IBC SOLAR and DMEGC Solar announce distribution partnership

Tradition, expérience et durabilité

Basée à Bad Staffelstein, en Allemagne, IBC SOLAR est une entreprise internationale qui compte environ 420 employés et plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie solaire. Sa gamme de produits comprend des solutions énergétiques dans trois segments de marché : résidentiel, commercial et industriel, ainsi que des parcs solaires. IBC SOLAR est synonyme de solidité financière et de partenariats fiables. Caractéristiques qui sont également partagées par DMEGC Solar.

La durabilité a toujours fait partie intégrante de l'entreprise familiale. IBC SOLAR a mis en œuvre plus de 7 gigawatts de systèmes photovoltaïques dans le monde entier.

« Nous sommes l'un des pionniers de l'industrie dans le domaine de la production d'énergie respectueuse de l'environnement et nous avons joué un rôle majeur en faisant de l'énergie solaire une véritable alternative à l'énergie conventionnelle », déclare Stefan Horstmann, directeur de l'exploitation d'IBC SOLAR. « Cependant, lors du choix d'un système solaire, les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs recherchent désormais la qualité et la fiabilité, ainsi que des garanties fiables, en plus des performances pures. Nous sommes donc ravis que DMEGC Solar soit un partenaire technologique à long terme. »

Xu Qiao, directeur général de DMEGC Solar en Europe, est tout aussi convaincu : « Le partenariat avec IBC SOLAR, l'une des maisons de systèmes les plus connues pour les solutions photovoltaïques et énergétiques, souligne le statut et la reconnaissance dont bénéficient déjà nos modules de qualité sur le marché solaire. Le solide réseau de partenaires spécialisés d'IBC Solar nous aidera à établir davantage la marque DMEGC Solar, à développer un potentiel de vente supplémentaire et à générer davantage de parts de marché. »