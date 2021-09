ICCPP conduz tecnologia de atomização "livre de pó" com núcleos de cerâmica GENE TREE de próxima geração

Com o tema "o futuro do núcleo", a conferência enfatizou o desenvolvimento e inovações contínuas da tecnologia de atomização eletrônica, além de demonstrar a determinação da ICCPP em moldar o futuro do setor. Os novos produtos com núcleo de cerâmica nano-tech GENE TREE da empresa prometem melhorar a eficiência e a estabilidade da atomização e aumentar a vida útil do produto.

"A GENE TREE é o ápice de incontáveis horas de P&D e quase uma década de experiência em tecnologia de atomização elétrica. Estamos entusiasmados em anunciar nossa pesquisa revolucionária junto à comunidade internacional e inaugurar o futuro dos núcleos de cerâmica", disse o CEO da ICCPP, EVEREST Zhao.

A ICCPP estabeleceu uma sólida equipe de P&D formada por 300 membros. Os produtos com núcleo de cerâmica nano-tech GENE TREE foram produzidos por essa equipe após mais de mil dias em repetidas explorações técnicas e experimentos científicos e dezenas de milhares de horas dedicadas ao refinamento de mil conjuntos de formulações de materiais de núcleo de cerâmica. Além disso, a equipe de P&D superou uma série de desafios técnicos de produção para garantir que os núcleos de cerâmica produzidos em massa estivessem em um nível de classe mundial em termos de consistência de resistência e aparência.

Com o conceito "livre de pó", os produtos GENE TREE utilizam matérias-primas feitas de novos materiais minerais ecologicamente corretos, que migram e se difundem na rede tridimensional do esqueleto de cerâmica a uma temperatura elevada. Em seguida, a microestrutura de grãos é reconstruída e a estrutura de coexistência multifásica aprimora a robustez da cerâmica. Enquanto isso, a dispersão é distribuída no esqueleto de cerâmica tridimensional para formar uma camada de matriz lipofílica, que pode melhorar a lipofilicidade e o armazenamento de óleo da cerâmica porosa. Os testes de atomização demonstraram que a temperatura da superfície de aquecimento da cerâmica e a atomização permanecem estáveis entre quatro e 11 watts.

Diferentemente de outros produtos, a faixa de potência de operação segura da GENE TREE também pode ser elevada de 8 watts para 11 watts para atender plenamente aos requisitos de diferentes produtos. A película de aquecimento permanece estável em temperatura e GENE TREE suporta atomização contínua por quatro mil segundos — o que aumenta a sua vida útil em cinco vezes em comparação com outros produtos convencionais.

O GENE TREE recebeu ampla atenção do setor desde seu lançamento como o primeiro produto com núcleo de cerâmica da ICCPP. Com planos de aumentar a capacidade de produção e as vendas para clientes B2B, a GENE TREE se estabeleceu como uma protagonista logo de saída, além de liderar a tecnologia de atomização elétrica.

A ICCPP é um grupo global de tecnologia com quase uma década de experiência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, design de produtos, fabricação, construção de marcas e outras áreas. Seus produtos e serviços são distribuídos em mais de 70 países e regiões, com aproximadamente 30 milhões de usuários.

FONTE ICCPP

