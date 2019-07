Icertis consolida su indiscutible liderazgo en el mercado de Gestión de Ciclo de Vida de Contratos (CLM) con ronda de US$115 millones

BELLEVUE, Washington, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Icertis, el proveedor líder de gestión de contratos empresariales en la nube, anunció hoy el cierre de una ronda de US$115 millones de Serie E. Con esta financiación, Icertis se convierte en la primera compañía de Gestión de Ciclo de Vida de Contratos (CLM) del mundo valorada en más de mil millones de dólares.

Icertis es reconocida como el líder en la categoría de CLM debido a su innovadora plataforma Icertis Contract Management (Gestión de Contratos de Icertis, ICM) provista de inteligencia artificial (IA) y a su éxito sin paralelo en ganar clientes de Global 2000. Cuenta entre sus clientes con algunas de las empresas más sofisticadas en todas las verticales principales, así como 5 de las 10 empresas más valiosas del mundo. Hoy, la plataforma de ICM ayuda a los clientes en todo el mundo a gestionar más de 5,7 millones de contratos con un valor agregado de más de US$1 billón.

La ronda fue dirigida conjuntamente por Greycroft y Premji Invest, con la participación de inversionistas institucionales existentes como B Capital Group, Cross Creek, Eight Roads, Ignition Partners, Meritech Capital Partners y PSP Growth.

"Cuando Greycroft invierte en una compañía, nos comprometemos con una asociación a largo plazo y, desde que dirigimos su ronda de Serie A en 2015, hemos estado orgullosos de apoyar a Icertis mientras transforma las bases del comercio", dijo Mark Terbeek, socio de Greycroft. "En ese tiempo, hemos visto a la empresa convertirse en el líder indiscutible de CLM, al adquirir un grupo enorme de clientes de primera clase y generar un rendimiento sobre el capital que se encuentra entre los mejores que hemos visto. No tenemos dudas de que se convertirán en el próximo gigante en el mercado del ScuS (Software como un Servicio) empresarial".

"Mientras dirigimos un fondo perenne cruzado a largo plazo, buscamos empresas con perspectivas de crecimiento duradero que puedan operar y prosperar mucho después de una oferta pública inicial", dijo Sandesh Patnam, socio principal de Premji Invest en los Estados Unidos. "Icertis tiene todos los sellos distintivos de una empresa que crecerá para convertirse en una entidad muy poderosa, un producto innovador que ofrece un valor sustancial a los clientes, cuantiosas reservas de efectivo para desarrollar el mercado y un historial de ejecución sin fallas".

Por primera vez en la historia, los contratos se están digitalizando, lo que permite a las empresas reinventar la gestión de contratos y colocarla en el centro de sus procesos comerciales. La plataforma de ICM, activada por inteligencia artificial, libera el valor comercial incorporado en los contratos de una empresa. Al transformar estos documentos estáticos en activos digitales estratégicos, las empresas pueden protegerse del riesgo, mejorar el cumplimiento, acelerar la velocidad de los negocios y optimizar las relaciones comerciales durante toda la vida del contrato.

"Las empresas deben reinventar cada proceso de negocios para competir en los mercados mundiales hiper competitivos de hoy", dijo Samir Bodas, director ejecutivo y cofundador de Icertis. "Nada es más fundacional que la gestión de contratos ya que todo dólar que entra o sale de una empresa está gobernado por un contrato. Mientras el mercado de CLM despega, estamos encantados de que Premji Invest se una a la familia Icertis, Greycroft suba su apuesta codirigiendo esta ronda, y todos los inversionistas renueven su compromiso mientras llevamos a cabo nuestra misión de convertirnos en la plataforma de gestión de contratos del mundo".

El mercado de CLM es enorme y crece rápidamente. MGI Research estima el mercado direccionable total (TAM por sus siglas en inglés) en más de US$20.000 millones, con el CLM de ScuS creciendo a un ritmo compuesto anual de crecimiento del 31%. "El crecimiento en la adopción de CLM está impulsado por la transformación digital", dijo Igor Stenmark, director gerente de MGI Research. "Las empresas están reenfocando las inversiones en tecnología, alejándose de los paquetes tradicionales de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)/Financieros hacia la automatización y la instrumentación digital de procesos clave como la gestión de contratos. Los proveedores de gestión de contratos empresariales como Icertis están en buena posición para avanzar sobre esta ola".

Icertis recibe constantemente una alta puntuación y sólidas reseñas en evaluaciones orientadas a analistas y clientes. La empresa "ha seguido mejorando su producto de CLM y ha adquirido una serie de clientes de la lista Fortune 100 como resultado", escribe Andrew Bartels, autor de The Forrester Wave™: Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019 (The Forrester Wave™: Gestión de ciclo de vida de contratos para todos los contratos, 1er trimestre de 2019). En esta evaluación integral de Forrester, Icertis recibió la mayor puntuación de todos los proveedores en la categoría de Oferta Actual y la mayor puntuación posible en la categoría de Referencias del Cliente.

Los nuevos fondos se usarán para:

Aumentar la inversión en la plataforma de ICM, líder del sector, e incrementar la cantidad de aplicaciones comerciales verticalizadas construidas en la plataforma para ayudar a los clientes a aumentar los ingresos, reducir costos, mejorar el flujo de efectivo, gestionar el riesgo y asegurar el cumplimiento.

Extender la Estructura de Cadena de Bloques de Icertis, la primera estructura de cadena de bloques del mundo integrada con una plataforma de gestión de contratos empresariales, con el fin de crear soluciones prácticas y transformadoras para resolver desafíos comerciales del mundo real, como transparencia de la cadena de suministro, cumplimiento de las normas de certificación, precios basados en los resultados, y más.

Acelerar la entrada de inteligencia artificial y servicios cognitivos avanzados en la plataforma de ICM para resolver desafíos de gestión de contratos empresariales anteriormente insolubles que solo se pueden solucionar con estas nuevas tecnologías.

Extender las campañas de ventas y marketing a nivel internacional para llegar a cada empresa importante en el mundo, y ampliar las iniciativas de desarrollo de negocios para aumentar el ecosistema de socios.

Financiar adquisiciones oportunistas vinculadas a la generación de valor comercial en la contratación.

Icertis ha alcanzado una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 125% en los últimos cuatro años. Para manejar esta rápida expansión, Icertis abrió oficinas en Londres, París, Singapur, Sydney y Sofía, Bulgaria, en los últimos 18 meses, elevando la cantidad de oficinas de la empresa en todo el mundo a 12. La empresa está experimentando más crecimiento que nunca y hoy tiene clientes en todas las principales verticales de sectores, entre ellas ABB, Airbus, 3M, BASF, Bertelsmann, Cognizant, Daimler, Humana, Johnson & Johnson, Microsoft, Qantas y más.

Icertis recibió recientemente los siguientes reconocimientos del sector, de socios, de clientes y de empleados:

Acerca de Icertis

Icertis, la plataforma líder de gestión de contratos empresariales en la nube, resuelve los problemas de gestión de contratos más difíciles en la plataforma más fácil de utilizar. Con Icertis, las empresas aceleran su negocio incrementando la velocidad de los contratos, se protegen del riesgo asegurando el cumplimiento de las regulaciones y las normas, y optimizan sus relaciones comerciales maximizando los ingresos y reduciendo los costos. La plataforma Icertis Contract Management (Gestión de Contratos de Icertis, ICM), provista de IA, es utilizada por empresas como 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft y Sanofi para gestionar 5,7 millones de contratos en más de 40 idiomas en más de 90 países.

