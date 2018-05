Icertis marque son empreinte en Europe en poursuivant son expansion régionale

Ces nouveaux bureaux permettront à l'entreprise d'augmenter son amplitude paneuropéenne, en répondant à la très forte demande relative à sa plateforme de gestion de contrats, leader du secteur. Depuis janvier 2017, l'entreprise a multiplié par quatre le nombre de ses clients en Europe et par trois le nombre de ses employés basés en Europe, dans les domaines de la vente et du marketing, des services professionnels et des équipes de réussite client.

Les bureaux de Paris et de Londres feront office de pôles régionaux pour les activités d'Icertis en France et au Royaume-Uni. La société a également ouvert son premier centre de service client multilingue à Sofia, pour assurer davantage encore de valeur ajoutée et améliorer les options d'assistance aux clients européens. Ces nouveaux bureaux, ainsi que les bureaux actuels de Francfort, Stuttgart et Zurich, portent à six le nombre total de sites de l'entreprise dans la région.

« La demande relative à notre approche de gestion de contrats à l'échelle de l'entreprise a augmenté de façon spectaculaire depuis un an, comme en témoigne l'ajout de nombreux clients – dont des sociétés de premier plan comme BASF, Daimler, Lufthansa Airplus, Roche et Sanofi », a déclaré Martin Mohr, le président adjoint chargé de la défense des intérêts des clients et directeur général pour l'Europe d'Icertis. « Tandis que les entreprises du monde entier, en particulier en Europe, continuent de numériser leur base commerciale pour mieux gérer l'accélération croissante des activités, les cadres réglementaires complexes et les nouvelles menaces concurrentielles, la demande relative à notre solution de gestion de contrats induisant de profonds changements croît de façon exponentielle. »

Icertis parrainera la Conférence européenne 2018 de l'International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), qui se tiendra du 14 au 16 mai à Cracovie (Pologne) et présentera la plateforme Icertis Contract Management (ICM).

Icertis présentera également la plateforme ICM à la Conférence annuelle de l'Association of Corporate Counsel Europe, qui se tiendra du 20 au 22 mai à Paris (France) et Seth Nesbitt, le directeur marketing d'Icertis, se joindra à un groupe d'experts en activités juridiques pour partager des conseils et des astuces en vue de faire passer le département juridique d'un « centre de coûts » à un « centre d'innovation ».

À propos d'Icertis

Icertis, le principal fournisseur de gestion de contrats d'entreprise dans le nuage, résout les problèmes les plus aigus de gestion de contrats sur la plateforme la plus facile à utiliser. Icertis permet aux sociétés de transformer leur base commerciale en garantissant la conformité, en améliorant la gouvernance, en atténuant les risques et en renforçant la productivité des utilisateurs, augmentant ainsi leur résultat net. La plateforme Icertis Contract Management (ICM) est utilisée pour gérer plus de cinq millions de contrats, par plus de deux millions d'abonnés, dans des sociétés telles que 3M, Daimler, Microsoft, Roche et Wipro, dans plus de 40 langues et plus de 90 pays. La plateforme reposant sur l'IA permet aux clients d'augmenter la vitesse et la souplesse des contrats, de gérer de façon proactive les droits et les obligations, mais aussi de faire émerger des analyses et des informations commerciales.

