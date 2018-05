Icertis verstärkt Präsenz in Europa durch kontinuierliche globale Expansion

Die neuen Büros werden den paneuropäischen Einflussbereich vergrößern, der nun der enormen Nachfrage nach der branchenführenden Contract Management Plattform gewachsen ist. Seit Januar 2017 konnte das Unternehmen seinen Kundenstamm in Europa vervierfachen und seine europäischen Mitarbeiter in den Bereichen Sales & Marketing, professionelle Dienstleistungen und Kundenerfolg verdreifachen.

Die Büros in Paris und London werden als regionale Drehkreuze für Icertis' Geschäftsverkehr in Frankreich und Großbritannien agieren. Darüber hinaus eröffnete das Unternehmen sein erstes mehrsprachliches Support-Center in Sofia, um europäischen Kunden noch tatkräftiger und unterstützender zur Seite zu stehen. Mit diesen neuen Niederlassungen und den bereits bestehenden Büros in Frankfurt, Stuttgart und Zürich beläuft sich die Anzahl der Unternehmensstandorte auf sechs insgesamt.

„Die Nachfrage nach unserer unternehmensweiten Vorgehensweise im Bereich des Contract Management hat sich innerhalb des letzten Jahres drastisch erhöht, wie unser Gewinn bedeutender Unternehmen wie BASF, Daimler, Lufthansa Airplus, Roche und Sanofi, verdeutlicht", erklärte Martin Mohr, VP der Abteilung für Customer Advocacy und GM von Icertis Europa. „Immer mehr Unternehmen weltweit, insbesondere in Europa, schreiten mit der Digitalisierung ihrer gewerblichen Grundlagen voran, um beschleunigte Geschäftsabläufe, komplexe Regelungsrahmen und neue konkurrierende Drohungen besser handhaben zu können. Die Nachfrage nach unserer transformativen Contract Management Solution wird immer größer."

Icertis ist Sponsor der 2018 International Association for Contract and Commercial Management (IACCM)-Europakonferenz, die vom 14. bis 16. Mai in Krakau, Polen, stattfinden wird. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Unternehmen die Icertis Contract Management (ICM)-Plattform präsentieren.

Icertis stellt die ICM-Plattform auch auf der Jahreskonferenz der Association of Corporate Counsel Europe vor, die vom 20. bis 22. Mai in Paris, Frankreich stattfinden wird. Seth Nesbitt, CMO von Icertis, wird sich einer Expertengruppe für rechtliche Abläufe anschließen, um sich über Tipps und Tricks auszutauschen, die die Rechtsabteilung von einem „Kostenzentrum" zu einem „Innovationszentrum" wandeln soll.

Weitere Informationen zu Icertis finden Sie unter www.icertis.com.

Icertis: Daten und Fakten

Icertis, führender Anbieter von Enterpise Contract Management in der Cloud, löst die kompliziertesten Contract Management-Probleme mit der benutzerfreundlichsten Plattform. Incertis unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer wirtschaflichen Grundlagen durch Compliance-Erhöhung, Verwaltungsverbesserung, Risikominderung sowie Steigerung der Benutzerproduktivität und sorgt so für gesteigerte Geschäftsergebnisse. Die Icertis Contract Management (ICM)-Plattform wird derzeit für die Verwaltung von über 5 Millionen Verträgen von mehr als 2 Millionen Anwendern in über 90 Ländern und mehr als 40 Sprachen in Unternehmen wie 3M, Daimler, Microsoft, Roche und Wipro genutzt. Die mit künstlicher Intelligenz betriebene Plattform befähigt Kunden zur rascheren Vertragsabschlüssen, der proaktiven Handhabung von Leistungsansprüchen und Verpflichtungen und fördert gleichzeitig kommerzielles Verständnis und Intelligenz.

Icertis Medienkontakt:

Rob McMurtrie

Director of Corporate Communications

PublicRelations@icertis.com

+1 425-869-7649

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpg

SOURCE Icertis

