IceWhale Technology bringt den ZimaCube 2 auf den Markt: die leistungsstarke Plattform für Self-Hosting

SHANGHAI, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Ära des NAS als passiver Dateispeicher neigt sich dem Ende zu. Da lokale KI, selbst gehostete Dienste und Edge-Computing zunehmend Einzug in die Haushalte halten, benötigen Nutzer nicht mehr Speicherplatz, sondern mehr Rechenleistung – und zwar mit integriertem Speicher. IceWhale Technology hat den ZimaCube 2 vorgestellt, eine selbstgehostete Plattform, die mit Intel Core-Prozessoren der 12. Generation, zwei offenen PCIe-Erweiterungssteckplätzen, Thunderbolt 4 und ZimaOS ausgestattet ist. Es sind drei Konfigurationen verfügbar: Standard, Pro und Creator Pack.

ZimaCube 2: A Self-Hosting Powerhouse

„Die NAS-Branche spaltet sich in zwei Richtungen: geschlossene Ökosysteme, die Ihnen Abonnements verkaufen, oder offene Plattformen, bei denen Sie alles selbst besitzen. Wir haben uns für offen entschieden. Der ZimaCube 2 verfügt über freigeschaltete PCIe-Steckplätze, von der Community entwickelte Software und genügend Rechenleistung für lokale KI, denn im nächsten Jahrzehnt der NAS-Technologie geht es darum, was Ihre Hardware leisten kann, und nicht nur darum, was sie speichern kann" , so Lauren Pan, CEO von IceWhale.

Angetrieben von ZimaOS: Selbsthosting ohne Sysadmin-Kosten

ZimaCube 2 wird mit ZimaOS vorinstalliert, einem Docker-nativen Betriebssystem , das durch mehr als 4 Millionen Downloads optimiert wurde. Benutzer erhalten einen visuellen App-Store mit Ein-Klick-Bereitstellung für Plex, Jellyfin, Immich, Nextcloud, Home Assistant und über 800 weitere Anwendungen. ZimaOS bindet zudem vorhandene NAS-Volumes, Cloud-Laufwerke und USB-Festplatten in einen einheitlichen Dateimanager ein, sodass Nutzer verstreute Daten nach Hause holen können, ohne alles auf einmal migrieren zu müssen. TrueNAS, Proxmox, Unraid, Ubuntu und Windows werden ebenfalls auf derselben x86-Hardware unterstützt.

Offene Erweiterung: Innen und außen

Während viele NAS-Anbieter PCIe-Steckplätze sperren oder feste Beschleuniger einlöten, lässt der ZimaCube 2 beide Steckplätze offen: 1x PCIe 4.0 (x16, 4-Lane) und 1x PCIe 3.0 (x8, 2-Lane) für eine GPU, Transcoder, 25GbE NIC oder eine NVMe Erweiterungskarte. Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse bieten eine direkte Verbindung auf DAS-Niveau zu einem Mac oder PC ohne jegliche Netzwerkeinrichtung.

Für wen er gedacht ist

Der ZimaCube 2 wurde für Homelab-Enthusiasten entwickelt, die Einzweckgeräte in einem stets aktiven System konsolidieren möchten, für Kreative, die 10-GbE- und GPU-fähige Erweiterungen benötigen, sowie für datenschutzbewusste Haushalte, die ihre Daten auf eigener Hardware speichern möchten. Kein Cloud-Konto, keine monatlichen Gebühren.

Auf Speicher und Selbsthosting abgestimmte Hardware

Die Intel Core Prozessoren der 12. Generation kombinieren Performance-Kerne für Spitzenrechenleistung mit Efficiency-Kernen für ständig aktive Hintergrunddienste. DDR5 bietet die Speicherbandbreite, die Multi-Service-Workloads erfordern. Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse, Die 6+4 Hybrid-Speicherarchitektur kombiniert 4x M.2 NVMe-Steckplätze und 6x 3,5"-SATA-Einschübe in einem Gehäuse, mit mehr als 212 TB Rohkapazität. Drei Ebenen teilen sich diese Grundlage:

ZimaCube 2 ($799) - Intel Core i3-1215U (6 Kerne, 4,4 GHz), 8 GB DDR5 (erweiterbar auf 64 GB), 256 GB NVMe, Dual 2.5 GbE. Sofort einsatzbereit für einen kompletten Self-Hosting-Stack.

ZimaCube 2 Pro ($1.299) - Intel Core i5-1235U (10 Kerne, 12 Threads, 4,4 GHz), 16 GB DDR5 (erweiterbar auf 64 GB), 4x M.2 NVMe bei 3.200 MB/s, integriertes 10 GbE. Der ideale Ansatz für Self-Hosting in großem Maßstab.

ZimaCube 2 Creator Pack ($2,499) - Dieselbe i5 Plattform, aufgestockt auf 64 GB DDR5, 1 TB NVMe, plus NVIDIA RTX PRO 2000 vorinstalliert. Eine vollständige lokale KI- und Medien-Workstation, die schon beim ersten Start bereit ist.

Der ZimaCube 2 ist ab sofort unter shop.zimaspace.com erhältlich.

https://shop.zimaspace.com/

Informationen zu IceWhale / Zima

IceWhale entwickelt offene Hardware und Community-gesteuerte Software , damit jeder Haushalt sein eigenes NAS nutzen kann. Die Discord-Community ist auf über 30.000 Mitglieder angewachsen, und ZimaOS wurde bereits über 4 Millionen Mal heruntergeladen. ZimaOS ist ein Private-Cloud-Betriebssystem , das verstreute Daten in einem einzigen Dashboard zusammenführt. ZimaBoard und ZimaBlade sind kompakte Home-Server-Plattformen für das Selbst-Hosting zu einem günstigen Einstiegspreis.

KONTAKT: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963185/ZimaCube_2_A_Self_Hosting_Powerhouse.jpg