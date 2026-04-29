IceWhale Technology lance ZimaCube 2 : Une véritable référence en matière d'auto-hébergement

SHANGHAI, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'époque où le NAS servait simplement de coffre-fort passif pour les fichiers touche à sa fin. Au fur et à mesure que l'IA locale, les services auto-hébergés et l'informatique en périphérie font leur apparition dans les foyers, ce dont les utilisateurs ont besoin, ce n'est pas davantage de stockage, mais davantage de puissance de calcul, avec un stockage intégré. IceWhale Technology a annoncé ZimaCube 2, une plateforme d'auto-hébergement équipée de processeurs Intel Core de 12e génération, de deux emplacements d'extension PCIe ouverts, de la technologie Thunderbolt 4 et du système d'exploitation ZimaOS. Trois configurations sont disponibles : Standard, Pro et Creator Pack.

ZimaCube 2 : Une véritable référence en matière d'auto-hébergement

« L'industrie des NAS se divise en deux voies : des écosystèmes fermés qui vous vendent des abonnements, ou des plateformes ouvertes qui vous permettent de tout posséder. Nous avons choisi l'ouverture. ZimaCube 2 est livrée avec des emplacements PCIe débloqués, des logiciels développés par la communauté et une puissance de calcul suffisante pour exécuter des tâches d'IA en local, car la prochaine décennie des NAS sera marquée par ce que votre matériel est capable de faire, et pas seulement par ce qu'il peut stocker », a déclaré Lauren Pan, PDG d'IceWhale.

Réalisé par ZimaOS : L'auto-hébergement sans la taxe Sysadmin

ZimaCube 2 est livrée avec ZimaOS préinstallé, un Docker-native OS affiné par plus de 4 millions de téléchargements. Les utilisateurs bénéficient d'une boutique d'applications intuitive permettant d'installer en un clic Plex, Jellyfin, Immich, Nextcloud, Home Assistant et plus de 800 autres applications. ZimaOS intègre également les volumes NAS, les disques cloud et les clés USB actuels dans un gestionnaire de fichiers unique, ce qui permet aux utilisateurs de récupérer leurs données dispersées sans avoir à tout transférer d'un seul coup. TrueNAS, Proxmox, Unraid, Ubuntu et Windows sont également pris en charge sur le même matériel x86.

Expansion ouverte : A l'intérieur et à l'extérieur

Alors que de nombreux fournisseurs de NAS verrouillent le PCIe ou soudent des accélérateurs fixes, ZimaCube 2 laisse les deux emplacements libres : 1 port PCIe 4.0 (x16, 4 voies) et 1 port PCIe 3.0 (x8, 2 voies) pour une carte graphique, un transcodeur, une carte réseau 25 GbE ou une carte d'extension NVMe. Les deux ports Thunderbolt 4 offrent une connexion directe de niveau DAS à un Mac ou à un PC avec aucune configuration de réseau.

Pour qui ?

ZimaCube 2 est conçue pour les amateurs de laboratoires domestiques qui consolident des appareils à usage unique en un système toujours actif, les créateurs qui ont besoin d'une extension 10 GbE et GPU, et les ménages soucieux de la protection de la vie privée qui veulent que les données soient stockées sur le matériel qu'ils possèdent. Pas de compte cloud, pas de frais mensuels.

Matériel adapté au stockage et à l'auto-hébergement

Les processeurs Intel Core de 12e génération associent des cœurs « Performance » pour les pics de puissance de calcul à des cœurs « Efficiency » destinés aux services d'arrière-plan fonctionnant en permanence. La DDR5 fournit la bande passante mémoire nécessaire aux charges de travail multiservices. Ports Thunderbolt 4 doubles, une architecture de stockage hybride 6+4 combinant 4 emplacements M.2 NVMe et 6 baies SATA 3,5 pouces dans un seul châssis, pour plus de 212 To de capacité brute. Trois niveaux partagent cette fondation :

ZimaCube 2 (799 $) - Intel Core i3-1215U (6 cœurs, 4,4 GHz), 8 Go DDR5 (extensible à 64 Go), 256 Go NVMe, double 2,5 GbE. Prêt à faire fonctionner une pile complète d'hébergement autonome dès la sortie de la boîte.

ZimaCube 2 Pro (1 299 $) – Intel Core i5-1235U (10 cœurs, 12 threads, 4,4 GHz), 16 Go DDR5 (extensible à 64 Go), 4x M.2 NVMe à 3 200 Mo/s, 10 GbE embarqué. Le point idéal pour l'auto-hébergement à grande échelle.

ZimaCube 2 Creator Pack (2 499 $) - Même plateforme i5 avec une configuration maximale de 64 Go de DDR5 et 1 To de NVMe, ainsi qu'une carte graphique NVIDIA RTX PRO 2000 préinstallée. Une station de travail locale complète pour l'IA et les médias, prête au premier démarrage.

ZimaCube 2 est disponible dès maintenant sur shop.zimaspace.com.

https://shop.zimaspace.com/

À propos de IceWhale / Zima

IceWhale construit du matériel ouvert et des logiciels communautaires pour aider chaque foyer à posséder son propre NAS. La communauté Discord s'est développée jusqu'à plus de 30 000 membres, et ZimaOS a été téléchargé plus de 4 millions de fois. ZimaOS est un système d'exploitation de cloud privé qui consolide les données dispersées en un seul tableau de bord. ZimaBoard et ZimaBlade sont des plates-formes compactes de serveur domestique permettant de se lancer dans l'auto-hébergement à moindre coût.

CONTACT : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963185/ZimaCube_2_A_Self_Hosting_Powerhouse.jpg