IceWhale Technology lanza ZimaCube 2: una potencia del autoalojamiento

SHANGHAI, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La era de los NAS como bóveda de archivos pasiva está llegando a su fin. A medida que la IA local, los servicios autogestionados y la computación perimetral se integran en el hogar, los usuarios no necesitan más almacenamiento, sino mayor capacidad de procesamiento, con almacenamiento integrado. IceWhale Technology anunció ZimaCube 2, una plataforma autogestionada con procesadores Intel Core de 12ª generación, doble expansión PCIe abierta, Thunderbolt 4 y ZimaOS. Hay tres configuraciones disponibles: Estándar, Pro y Creator Pack.

ZimaCube 2: A Self-Hosting Powerhouse

"La industria NAS se está dividiendo en dos caminos: ecosistemas cerrados que venden suscripciones o plataformas abiertas que permiten tener el control total. Nosotros elegimos el camino abierto. ZimaCube 2 incluye ranuras PCIe desbloqueadas, software desarrollado por la comunidad y suficiente capacidad de procesamiento para ejecutar IA local, porque la próxima década de los NAS se centra en las capacidades del hardware, no solo en su capacidad de almacenamiento", afirmó Lauren Pan, consejero delegado de IceWhale.

Con tecnología ZimaOS: Autoalojamiento sin la complejidad de la administración de sistemas

ZimaCube 2 incluye ZimaOS preinstalado, un sistema operativo nativo de Docker perfeccionado tras más de 4 millones de descargas. Los usuarios disponen de una tienda de aplicaciones visual con implementación en un solo clic para Plex, Jellyfin, Immich, Nextcloud, Home Assistant y más de 800 aplicaciones adicionales. ZimaOS también integra volúmenes NAS, unidades en la nube y discos USB existentes en un gestor de archivos unificado, lo que permite a los usuarios recuperar datos dispersos sin migrarlos todos a la vez. TrueNAS, Proxmox, Unraid, Ubuntu y Windows también son compatibles con el mismo hardware x86.

Expansión abierta: por dentro y por fuera

Mientras que muchos fabricantes de NAS restringen el uso de PCIe o integran aceleradores fijos, ZimaCube 2 deja ambas ranuras libres: 1x PCIe 4.0 (x16, 4 carriles) y 1x PCIe 3.0 (x8, 2 carriles) para una GPU, transcodificador, tarjeta de red de 25 GbE o tarjeta de expansión NVMe. Sus dos puertos Thunderbolt 4 ofrecen conexión directa a Mac o PC a nivel DAS sin necesidad de configuración de red.

¿Para quién es?

ZimaCube 2 está diseñado para entusiastas de los laboratorios domésticos que consolidan dispositivos de propósito específico en un sistema siempre activo, creadores que necesitan expansión de 10 GbE y compatibilidad con GPU, y hogares preocupados por la privacidad que desean almacenar sus datos en hardware propio. Sin cuenta en la nube ni cuotas mensuales.

Hardware optimizado para almacenamiento y autoalojamiento

Los procesadores Intel Core de 12ª generación combinan núcleos de alto rendimiento para computación en ráfaga con núcleos de eficiencia para servicios en segundo plano siempre activos. La memoria DDR5 proporciona el ancho de banda que exigen las cargas de trabajo multiservicio. Puertos Thunderbolt 4 duales. La arquitectura de almacenamiento híbrido 6+4 combina 4 ranuras M.2 NVMe y 6 bahías SATA de 3,5" en un chasis, con una capacidad bruta de más de 212 TB. Tres niveles comparten esta base:

ZimaCube 2 (799 dólares): Intel Core i3-1215U (6 núcleos, 4.4 GHz), 8 GB DDR5 (expandible a 64 GB), 256 GB NVMe, doble 2.5 GbE. Listo para ejecutar una pila completa de autoalojamiento desde el primer momento.

ZimaCube 2 Pro (1.299 dólares): Intel Core i5-1235U (10 núcleos, 12 hebras, 4.4 GHz), 16 GB DDR5 (expandible a 64 GB), 4x M.2 NVMe a 3.200 MB/s, 10 GbE integrado. El punto óptimo para el autoalojamiento a gran escala.

ZimaCube 2 Creator Pack (2.499 dólares): Misma plataforma i5 con hasta 64 GB de RAM DDR5, 1 TB de almacenamiento NVMe y NVIDIA RTX PRO 2000 preinstalada. Una estación de trabajo completa para IA y multimedia, lista para usar desde el primer arranque.

ZimaCube 2 está disponible en shop.zimaspace.com.

https://shop.zimaspace.com/

Acerca de IceWhale / Zima

IceWhale desarrolla hardware de código abierto y software colaborativo para que cada hogar pueda tener su propio NAS. La comunidad de Discord ha crecido hasta superar los 30.000 miembros, y ZimaOS se ha descargado más de 4 millones de veces. ZimaOS es un sistema operativo de nube privada que consolida datos dispersos en un único panel de control. ZimaBoard y ZimaBlade son plataformas compactas de servidor doméstico para el autoalojamiento, con un precio de entrada más asequible.

CONTACTO: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2963185/ZimaCube_2_A_Self_Hosting_Powerhouse.jpg