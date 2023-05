ICP DAS apresentará soluções holísticas de IIoT para ESG, automação, convergência de TI/OT na COMPUTEX TAIPEI 2023

HSINCHU, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A ICP DAS participará da COMPUTEX TAIPEI 2023 com o tema do estande "Impulsionar a Sustentabilidade com Insights de Dados", apresentando mais de 50 exposições atendendo a ESG, IIoT, aplicativos de automação e convergência de TI/OT de 30 de maio a 2 de junho.

Especialistas, fabricantes e fornecedores influentes dos setores de tecnologia se reunirão nesta importante feira de informática e tecnologia — uma fusão de inovações e ideias transformadoras. Como uma empresa com linhas de produtos abrangentes e soluções e serviços baseados em conhecimento, demonstraremos como capacitamos os clientes para a preparação futura para a Indústria 4.0 e a sustentabilidade nos negócios.

A ICP DAS apoia empresas no início da transformação digital na fabricação. Desde a identificação de gargalos até a implementação, colaboramos estreitamente com nossos clientes para idealizar e desenvolver abordagens possíveis. Com a nossa assistência, um fabricante global de fios e cabos colheu os benefícios de um projeto de digitalização passo a passo. Os resultados tangíveis compreendem aproximadamente um aumento de 20% na disponibilidade da máquina, uma redução de 10% no tempo gasto na aquisição de dados, menor tempo de inatividade não planejado e blocos de construção fundamentais para otimizar o uso de energia.

Implantamos medidores de energia inteligentes ICP DAS, módulos de E/S remotos e registradores de dados para monitoramento de condições para realizar uma linha de produção conectada. Máquinas anteriormente autônomas agora são habilitadas para IIoT, permitindo uma aquisição de dados em tempo real mais rápida no extenso chão de fábrica. Também criamos uma câmara SCADA com o AVEVA Edge, visualizando dados sobre os principais indicadores de desempenho entre fábricas para insights e análises.

O fluxo de dados Optimum entre TI e OT é a chave para a otimização da produção. A série ICP DAS IIoT Communication Server UA suporta OPC UA — ideal para conectividade vertical do nível de campo ao nível de TI — atuando como um habilitador de convergência de TI/TO. Simultaneamente, esta solução personalizada atinge a gestão de eficiência energética, a manutenção preditiva, a competitividade operacional e a fabricação sustentável.

Conheça nossas soluções totais ao vivo no Hall1 e 1F, Estande K0830. 5/30-6/2 @ Taipei Nangang Exhibition Center.

A ICP DAS, fundada na Networks 1993, concentra-se na inovação e P&D de tecnologias de automação industrial. Nossas ofertas são implementadas em vários setores em todo o mundo, incluindo soluções específicas para o cliente em automação, IIoT, indústria 4,0, gestão de energia, infraestrutura inteligente, recursos naturais e ESG. Conhecimento de domínio de 30 anos, experiência em uso e linhas de produtos holísticos, nós da ICP DAS melhoramos sua prontidão futura.

