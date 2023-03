ICP DAS - BMP mostrará seus pellets de PUT para uso médico de alto desempenho no KIMES 2023 (Seul, Coreia)

HSINCHU, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ICP DAS – BMP (Biomedical Polymers), uma fornecedora taiwanesa de PUT (poliuretano termoplástico) para uso médico, fará sua primeira apresentação no KIMES 2023 (Seul, Coreia). Os destaques da exposição incluem pellets de PUT com radio-pacificadores de 50% de tungstênio (W50) e 40% de sulfato de bário (B40). A Feira de Equipamentos Médicos e Hospitalares (Medical & Hospital Equipment Show) será realizada em Seul de 23 a 26 de março.

ICP DAS – BMP participará do KIMES 2023

A ICP DAS-BMP apresentará três séries de pellets de PUT de classe médica altamente estáveis: Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) e Arothane™ (série ARP). Todos os pellets de PUT são totalmente fabricados em Taiwan e foram aprovados no teste USP de classe VI e/ou no teste de biocompatibilidade ISO 10993.

Para se diferenciar do processo de composição, a ICP DAS – BMP desenvolveu um processo exclusivo de polimerização com uma única etapa, produzindo pellets de PUT com masterbatch colorido e cargas radiopacas, o que melhora o desempenho dos materiais para várias aplicações médicas, incluindo cateteres médicos, dispositivos de tratamento de câncer e revestimentos de fio-guia.

Também inspecionamos rigorosamente a qualidade de todos os lotes produzidos, para assim garantir a consistência de nossos pellets de PUT médicos, atendendo aos requisitos dos clientes em termos de propriedades mecânicas/físicas e processabilidade.

Equipe especializada, testes rigorosos, propriedades superiores, prazos de entrega mais curtos; tudo isso conquistou a confiança dos fabricantes mundiais. Este ano, esperamos um aumento de nossas vendas de PUT na China, na Índia, na Europa e nos EUA, e estamos preparados para nos destacar neste campo em todo o mundo.

Venha conhecer nossos profissionais no Salão D, Estande DL130, de 23 a 26 de março no Espaço de Exposições COEX.

Sobre a ICP DAS - BMP

Em meio à crescente demanda mundial do setor médico por PUT, a ICP DAS estabeleceu em 2018 uma nova unidade de negócios, a ICP DAS – BMP, para desenvolver e produzir PUT de classe médica. Para garantir a segurança e qualidade do produto, nosso PUT obteve a certificação de fabricação ISO 13485.

A ICP DAS – BMP tem seus próprios laboratórios para polimerização, análise de propriedades físicas e químicas, testes de mecânica e testes de citotoxicidade. Além disso, nossos PUT possuem as certificações USP de Classe VI e ISO 10993: ISO 10993-4 para testes de hemocompatibilidade; ISO 10993-5 para testes de citotoxicidade; ISO 10993-10 para testes de irritação e sensibilidade dérmica; ISO 10993-11 para testes de toxicidade sistêmica; e ISO 10993-23 para testes de irritação. Nossa série de produtos também está em conformidade com os padrões REACH e RoHS.

Para obter mais detalhes, acesse o nosso site: https://bmp.icpdas.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2017495/ICP_DAS___BMP_to_partake_in_KIMES_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1934616/icpdas_bmp_Logo_Logo.jpg

FONTE ICP DAS Co., Ltd.

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.