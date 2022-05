ICP DAS-BMP participará da Medical Taiwan Expo 2022 em Taipei

A ICP DAS-BMP apresentará três séries de TPU de grau médico altamente estável, a saber, Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) e Arothane™ (série ARP). Uma nova gama de grânulos com 30% de conteúdo de tungstênio (W30) será apresentada pela primeira vez na exposição.

Todas as resinas de TPU da ICP DAS-BMP são 100% produzidas em Taiwan. Com o objetivo de oferecer o melhor serviço aos clientes, a ICP DAS-BMP oferece melhores prazos de entrega e aceita pedidos em menor quantidade. O sistema de monitoramento profissional implementado na linha de produção da empresa ajuda a maximizar a eficiência e a capacidade da fábrica. Os TPUs fabricados pela ICP DAS - BMP possuem excelentes propriedades mecânicas, resistência química e radiodensidade, bem como podem ser combinados com cores.

À medida que a maioria dos países começou a considerar a substituição do PVC (cloreto de polivinila) por TPU médico, o uso de polímeros tornou-se uma parte crítica dos sistemas globais de saúde e emergência médica. As aplicações do poliuretano termoplástico na área da saúde se estendem à administração de medicamentos, tratamento de feridas, cardiologia, urologia, ortodontia e muitos outros.

Devido à pandemia do COVID-19, muitos países começaram a estabelecer a produção doméstica de vários artigos. O setor médico é uma das principais áreas de desenvolvimento. Consequentemente, também houve um aumento significativo do interesse na compra de polímeros médicos seguros e comprovados.

A ICP DAS-BMP tem o orgulho de mencionar que a empresa já alcançou um sucesso impressionante com fabricantes médicos nacionais que utilizam polímeros para o método de moldagem por injeção.

A equipe da ICP DAS-BMP convida você a nos visitar na Medical Taiwan Expo de 16 a 18 de junho de 2022, no TaiNEX 2, estande P0328. Venha conhecer os especialistas para saber mais sobre materiais médicos inovadores.

Sobre a ICP DAS-BMP

Em resposta à crescente demanda no setor de polímeros, em 2018, a ICP DAS estabeleceu uma nova unidade de negócios para o desenvolvimento e produção de polímeros de grau médico – ICP DAS-BMP. A empresa obteve a certificação ISO 13485 para suas fábricas e linhas de produção de matéria-prima.

A ICP DAS-BMP tem seus próprios laboratórios para polimerização, análise de propriedades físicas e testes de citotoxicidade. Todos os TPUs fornecidos pela ICP DAS-BMP são certificados e compatíveis com a norma internacional ISO 10993. Os materiais passaram nos testes de sensibilização da pele e citotoxicidade de acordo com as normas ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Tudo isso permite que a ICP DAS-BMP garanta a biocompatibilidade para fabricantes de dispositivos médicos.

Para mais detalhes, acesse o nosso site: https://bmp.icpdas.com/

Para produtos, soluções e consultas sobre TPU, entre em contato conosco diretamente: [email protected]

