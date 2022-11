ICP DAS - BMP participará pela primeira vez da COMPAMED 2022, Alemanha

HSINCHU, 1º de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), uma provedora tailandesa de TPU (poliuretano termoplástico) para uso médico, exibirá pela primeira vez pellets de TPU com 50% de conteúdo de tungstênio (W50) na exposição COMPAMED 2022, na Alemanha. A exposição - um caldeirão de soluções de alta tecnologia no setor de tecnologia médica - será realizada DÜSSELDORF, de 14 a 17 de novembro.

ICP DAS - BMP participará da COMPAMED 2022, Alemanha (PRNewsfoto/ICP DAS Co., Ltd.)

A ICP DAS-BMP apresentará três séries de pellets de TPU de grau médico altamente estáveis, a saber, Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) e Arothane™ (série ARP). Este ano, a ICP DAS - BMP apresenta uma nova gama de pellets com um teor de tungstênio de 30% (W30) e 50% (W50), respectivamente. À medida que avançamos, a ICP DAS - BMP planeja desenvolver pellets com um teor de tungstênio de 70% (W70) e uma nova série ARP-CHDM em 2023.

Todos os pellets de TPU de grau médico da ICP DAS - BMP são 100% fabricados em Taiwan e possuem uma excelente biocompatibilidade, resistência hidrolítica e química, propriedades mecânicas e radiodensidade; bem como podem ser personalizados e combinados com cores. Para garantir aos clientes o melhor serviço, A ICP DAS-BMP oferece prazos de entrega mais curtos e aceita pedidos de quantidades menores.

As aplicações dos pellets de TPU de grau médico vão desde o tratamento do câncer e dispositivos de urologia até retentores, etc. Logo após a sua criação, a ICP DAS - BMP obtém resultados extraordinários a nível nacional e internacional. Os fabricantes de dispositivos médicos da Coreia do Sul, Israel e França escolheram os TPUs confiáveis e de alta qualidade da ICP DAS-BMP.

Visite o estande da ICP DAS - BMP no pavilhão 08B, estande 8BC17-2, de 14 a 17 de novembro de 2022 e saiba mais sobre a próxima série ARP-CHDM.

Sobre A ICP DAS-BMP

Em resposta à crescente demanda por TPUs em aplicações médicas, em 2018, a ICP DAS estabeleceu uma nova unidade de negócios para desenvolver e produzir TPUs de grau médico, ICP DAS - BMP. A empresa obteve a certificação ISO 13485 para suas fábricas de matérias primas e linhas de produção.

A ICP DAS-BMP conta com seus próprios laboratórios para a polimerização, a análise das propriedades físicas e os testes de citotoxicidade. Todos os TPUs fornecidos pela ICP DAS-BMP são certificados e compatíveis com a norma internacional ISO 10993. Os materiais passaram nos testes de sensibilização da pele e de citotoxicidade segundo as normas ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Isso permite que a ICP DAS-BMP garanta a biocompatibilidade para os fabricantes de dispositivos médicos.

Para mais detalhes, acesse o nosso site: https://bmp.icpdas.com/

Para produtos, soluções e consultas sobre TPU, entre em contato conosco diretamente: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934931/Banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1934616/icpdas_bmp_Logo_Logo.jpg

FONTE ICP DAS Co., Ltd.

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.