ICP DAS-BMP sichert sich wichtige TPU-Verträge mit führenden Herstellern medizinischer Materialien in den USA und Japan und erhöht die Produktzuverlässigkeit

HSINCHU, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP glänzte auf der prestigeträchtigen MD&M West Show, wo sein hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU) in medizinischer Qualität Aufträge von führenden Herstellern in den USA und Japan erhielt. Gleichzeitig hat ein Teil der TPU-Produkte des Unternehmens die ISO10993-6-Prüfung für lokale Effekte nach einer 90-tägigen Implantation bestanden und sich damit als ideales Material für die Herstellung von dauerhaft eingesetzten medizinischen Geräten erwiesen, die für eine Verwendung über 30 Tage vorgesehen sind.

ICP DAS-BMP, Asiens erster Anbieter von TPU für medizinische Zwecke, stellt drei Hauptproduktserien her: Alithane™ (ALP-Serie), Durathane™ (ALC-Serie) und Arothane™ (ARP-Serie). Das Unternehmen wird ein neues Durathane™ (ARC-Serie) auf den Markt bringen, das für seine außergewöhnliche Biostabilität bekannt ist. Alle TPU-Serien sind in verschiedenen Härtegraden, Farben und Konzentrationen von röntgendichten Füllstoffen (Wolfram/Barium-Sulfat) erhältlich. Diese Materialien werden in großem Umfang zur Herstellung von kardiovaskulären, urologischen und gastrointestinalen Geräten sowie von medizinischen und elektromedizinischen Verbrauchsmaterialien verwendet.

Arothane™ ARP-B20 (20 % Bariumsulfat) und Durathane™ ALC-B40 (40 % Bariumsulfat) von ICP DAS-BMP haben den 90-Tage-Implantationstest nach ISO10993-6 bestanden. Dies qualifiziert sie für langfristige invasive oder implantierbare medizinische Anwendungen wie periphere zentrale Katheter (Peripherally Inserted Central Catheters, PICC) und Port-a-Cath. Das Unternehmen plant, Langzeit-Implantationstests für andere Spezifikationen von TPU-Produkten auf der Grundlage der Kundennachfrage durchzuführen und gleichzeitig die Forschung und Entwicklung voranzutreiben, um die Qualität der TPU-Produkte zu sichern.

Medizinisches TPU unterscheidet sich von anderen Kunststoffen dadurch, dass es bei der Herstellung nur minimale VOC-Emissionen abgibt und nur wenig Abwasser ausstößt, was es äußerst umweltfreundlich macht. Es enthält keine Weichmacher oder Schwermetalle, was eine ausgezeichnete Biokompatibilität und Blutverträglichkeit gewährleistet und die Nachhaltigkeit der ESG verbessert. ICP DAS-BMP verfolgt das Ziel, sicheres, stabiles und umweltfreundliches TPU in medizinischer Qualität anzubieten und mit globalen Herstellern von Medizinprodukten zusammenzuarbeiten, um langfristige Vorteile und Werte zu schaffen.

Informationen zu ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ein in Taiwan ansässiger TPU-Hersteller und -Lieferant, der nach ISO 13485 zertifiziert ist, verfügt über spezialisierte Laboratorien für das Qualitätsmanagement. ICP DAS-BMP stützt sich auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Industrieautomation seiner Muttergesellschaft und hat intelligente Produktionsverfahren eingeführt, um die Produktqualität zu verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Außerdem bietet das Unternehmen einen reaktionsschnellen Kundendienst und flexible Lösungen für kleine Bestellmengen.

