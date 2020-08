IDB Invest incite les investisseurs à une gestion plus rigoureuse des impacts dans un monde de l'après-COVID

« Au moment où nous entrons dans la 'Décennie d'action' afin de répondre à l'ordre du jour de l'Agenda 2030 du développement durable, il est fondamental d'adopter une approche de bout en bout pour la gestion des impacts, » a souligné James P. Scriven, PDG d'IDB Invest. « IDB Invest s'emploie avec des clients et des investisseurs à établir, mesurer et gérer un portefeuille d'investissements financièrement durables et contribuant aux Objectifs du développement durable des Nations Unies (ODD). »

Le nouveau rapport met en relief la manière dont IDB Invest administre son portefeuille tout au long des cycles de vie des projets, depuis le ciblage d'opportunités présentant de forts impacts et la notation des impacts attendus, jusqu'à la mesure, l'évaluation et la dissémination des impacts obtenus.

Le déficit financier annuel permettant de répondre aux ODD dans les pays en développement à l'échelle mondiale est estimé à 2,5 trillions de dollars et à 650 milliards de dollars en Amérique latine et aux Caraïbes. Les capitaux privés peuvent combler ce déficit, d'où un appel aux banques de développement pour qu'elles mobilisent une quantité plus importante de ressources privées, avec un ordre de grandeur passant des millions aux milliards de dollars.

« En 2008, IDB Invest aura été la première banque de développement multilatéral à adopter une approche du portefeuille pour les opérations du secteur privé, combinant ainsi la gestion des impacts et des finances dans la prise de décision », a fait observer Alessandro Maffioli, chef de la division efficacité du développement à IDB Invest. « Les résultats que nous avons obtenus peuvent contribuer à documenter des pratiques de marché plus vastes et servir de base à l'élaboration de normes communes. »

Le rapport lance un appel aux institutions financières de développement et aux gestionnaires de biens afin qu'ils adoptent une mesure solide des impacts et une fondation tout aussi solide de la gestion dans une première étape visant à créer un secteur privé qui soit plus inclusif, plus durable et plus résilient.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays-membres en Amérique latine et aux Caraïbes grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 12,1 milliards $ en gestion de biens et 333 clients dans 24 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans divers secteurs d'activité.

Contact :

Ana Lucia Escudero

202-623-1919

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1231080/IDB_Invest.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg

Related Links

https://www.idbinvest.org



SOURCE IDB Invest