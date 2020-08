IDB Invest zet investeerders aan tot rigoureuzer impactbeheer in een post-COVID-wereld

"Nu we het 'Decennium van Actie' ingaan om te voldoen aan de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling, is het aannemen van een volledige aanpak voor impactbeheer van cruciaal belang," zei James P. Scriven, CEO van IDB Invest. "IDB Invest werkt met klanten en investeerders samen om een portefeuille van financieel duurzame investeringen op te bouwen, te meten en beheren waarmee bijgedragen wordt aan de VN's Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's)."

Het nieuwe rapport laat zien hoe IDB Invest zijn portefeuille beheert gedurende de levenscyclus van het project, van het focussen op impactvolle mogelijkheden en het beoordelen van de verwachte impact, tot aan het meten, evalueren en verspreiden van de gerealiseerde impact.

Wereldwijd wordt het jaarlijkse financieringskloof voor het realiseren van de SDG's in ontwikkelingslanden geschat op $ 2,5 biljoen en $ 650 miljard voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Privékapitaal kan die kloof overbruggen. Ontwikkelingsbanken worden opgeroepen om een grotere hoeveelheid particuliere middelen te mobiliseren, van miljarden tot triljoenen dollars.

"In 2008 was IDB Invest de eerste multilaterale ontwikkelingsbank die een portefeuillebenadering toepaste voor activiteiten in de particuliere sector, waarbij impact- en financieel beheer in de besluitvorming werden opgenomen," aldus Alessandro Maffioli, Development Effectiveness Division Chief van IDB Invest. "Onze staat van dienst kan helpen bij het informeren over bredere marktpraktijken en kan dienen als bouwsteen voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke normen."

Het rapport doet een beroep op instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en vermogensbeheerders om een solide basis voor impactmeting en -beheer aan te nemen als de eerste stap naar een meer inclusieve, duurzame en veerkrachtige particuliere sector.

Over IDB Invest

IDB Invest, lid van de IDB (IDB) Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank toegewijd aan het promoten van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied door middel van de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $ 12,1 miljard aan vermogen en 333 klanten in 24 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die tegemoetkomen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende sectoren.

Contact:

Ana Lucia Escudero

617-314-3715

[email protected]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1231080/IDB_Invest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg

Related Links

https://www.idbinvest.org



SOURCE IDB Invest