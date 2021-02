IDB Invest lance un premier obligation de référence d'un milliard de dollars pour la durabilité

IDB Invest, l'institution du secteur privé d'IDB Group notée Aa1/AA/AAA, a levé 1 milliard de dollars de fonds par le biais d'une émission de référence à taux fixe sur 5 ans pour soutenir sa stratégie visant à relancer la croissance en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il s'agissait de la première référence d'IDB Invest émise dans le cadre de son nouveau cadre d'endettement durable, le premier cadre de ce type aligné sur l'ICMA d'une banque de développement multilatérale de premier ordre.

L'obligation de cinq ans paie un coupon annuel de 0,625 % et est cotée aux mid-swaps plus 13 points de base, ce qui équivaut à 25 points de base de plus que l'obligation du Trésor américain à cinq ans. Crédit Agricole CIB était le seul conseiller en matière de développement durable et BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB et Goldman Sachs ont agi en qualité de co-bookrunners dans le cadre de cette opération.

La transaction a connu une forte demande avec 45 investisseurs du monde entier qui y ont participé et des ordres totalisant plus de 1,46 milliard, le plus grand livre d'ordres pour une obligation IDB Invest à ce jour. Le niveau élevé de la demande reflète l'intérêt des investisseurs pour la mission de développement durable d'IDB Invest, son profil de crédit solide et son cadre d'endettement durable.

Les banques centrales et les institutions officielles se sont taillé la part du lion avec 74 % des allocations, suivies par les gestionnaires de fonds (12 %), les banques/banques privées (9 %), les autres comptes (3 %) et les comptes d'assurance/de retraite (2 %). La base d'investisseurs était très bien diversifiée géographiquement, l'EMEA représentant 56 % de la demande, les Amériques 24 % et l'Asie 20 %.

Le produit net de l'obligation de la dette durable émise dans le cadre de la dette durable sera utilisé pour financer des projets écologiques et sociaux éligibles tels que définis dans le cadre de la dette durable de l'émetteur.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin d'obtenir des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de 13,1 milliards de dollars en gestion d'actifs et 385 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières et des services de conseil innovants qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

