IDB Invest organiseert ontmoeting met investeerders voor de presentatie van een nieuw bedrijfsmodel en een kapitaalverhoging

MEXICO CITY, 16 april 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest heeft een wereldwijde roadshow voor investeerders gelanceerd om haar nieuwe bedrijfsmodel en de kapitaalverhoging die onlangs door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd te presenteren. Het eerste evenement vond plaats op de effectenbeurs BIVA in Mexico Stad en dit vormde het startsein voor een wereldwijde roadshow voor investeerders in New York, Londen en Tokio.

Het evenement diende als platform voor de presentatie van het nieuwe bedrijfsmodel van IDB Invest, dat is ontworpen om haar investeringen te verhogen en kapitaal uit de particuliere sector in te zetten voor ontwikkelingsprojecten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het nieuwe model omvat onder andere een kapitaalverhoging van USD 3,5 miljard voor IDB Invest, goedgekeurd in maart 2024.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bieden grote kansen op het gebied van de overgang naar duurzame energie, de verbetering van de voedselzekerheid op regionale en mondiale schaal en het creëren van oplossingen om duurzaamheid te bevorderen door de groei van de bio-economie.

IDB Invest brengt wereldwijde kapitaalmarkten in contact met regionale uitdagingen en kansen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een duurzame economie. Tot dusver heeft IDB Invest voor USD 13 miljard aan obligaties uitgegeven in markten verspreid over de hele wereld, met inbegrip van meer dan USD 5 miljard aan groene, sociale en duurzame obligaties.

De aftrap van deze roadshow in Mexico laat zien dat IDB Invest zich inzet om de kapitaalmarkten te promoten met emissies in lokale valuta. Sinds 2007 heeft IDB Invest 10 obligaties uitgegeven voor 18 miljard pesos (circa USD 1 miljard) in Mexico. Bijna 60% daarvan waren duurzame obligaties ter ondersteuning van groene en sociale projecten.

IDB Invest is een pionier op het gebied van innovatieve obligaties voor duurzaamheid en sociale impact, waaronder de uitgifte van de eerste genderobligatie door een multilaterale ontwikkelingsbank in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de eerste blauwe obligatie in de regio en de eerste zilveren obligatie, een sociale obligatie ter verbetering van het leven van senioren.

Over IDB Invest

IDB Invest, lid van de Inter-American Development Bank Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor de bevordering van de economische ontwikkeling van de aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te optimaliseren. Met een portefeuille van USD 21 miljard aan vermogen onder beheer en 394 cliënten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van haar cliënten in een verscheidenheid aan sectoren.

