IDB Invest rencontre des investisseurs pour présenter son nouveau modèle d'affaires et son augmentation de capital

MEXICO CITY, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest a lancé une tournée de présentation mondiale avec des investisseurs afin de présenter son nouveau modèle d'affaires et son augmentation de capital, récemment approuvés par son conseil des administrateurs. Le premier événement, qui a eu lieu à la Bourse BIVA de Mexico City, marque le début de cette tournée mondiale avec des investisseurs de New York, Londres et Tokyo.

L'événement a servi de plateforme pour présenter le nouveau modèle d'affaires d'IDB Invest, conçu pour accroître ses investissements et mobiliser des capitaux du secteur privé à destination de projets de développement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce nouveau modèle comprend une augmentation de capital de 3,5 milliards de dollars pour IDB Invest, approuvée en mars 2024.

L'Amérique latine et les Caraïbes offrent d'excellentes opportunités de diriger la transition vers les énergies renouvelables, d'améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale et mondiale, et de créer des solutions axées sur la durabilité en favorisant la croissance de la bioéconomie.

IDB Invest relie les marchés de capitaux mondiaux aux défis et aux opportunités régionaux afin de contribuer à la création d'une économie durable. IDB Invest a émis 13 milliards de dollars en obligations sur les marchés du monde entier à ce jour, dont plus de cinq milliards de dollars en obligations vertes, sociales et durables.

Le début de la tournée au Mexique démontre l'engagement d'IDB Invest envers la promotion des marchés financiers via l'émission des devises locales. Depuis 2007, IDB Invest a émis 10 obligations pour 18 milliards de pesos (soit un milliard de dollars environ) au Mexique. Près de 60 % d'entre elles étaient des obligations durables soutenant des projets écologiques et sociaux.

IDB Invest a été un pionnier en matière d'obligations innovantes et durables à impact social, en émettant notamment la première obligation de genre émise par une banque multilatérale de développement en Amérique latine et dans les Caraïbes, la première obligation bleue émise dans la région et la première obligation d'argent, un lien social destiné à améliorer la vie des personnes âgées.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe de la Banque interaméricaine de développement, est une banque multilatérale de développement qui s'est engagée à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par l'intermédiaire du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets de développement durable pour obtenir des résultats financiers et maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 21 milliards de dollars en gestion d'actifs et 394 clients répartis dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

CONTACT : Ana Lucia Escudero, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386264/IDB_Invest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/4647216/IDB_Invest_Logo.jpg