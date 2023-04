IDBS ernennt neuen Geschäftsführer

WOKING, England, WARDING, 24. April 2023 /PRNewswire/-- IDBS hat Pietro Forgione zum neuen Geschäftsführer ernannt. Pietro verbrachte die letzten 16 Jahre bei IDBS mit Zuständigkeiten für den Vertrieb von EMEA, globale Schlüsselkunden und zuletzt als Vice President of Product, Strategy and Marketing. In dieser Position war er maßgeblich an der Definition der Strategie und der Wettbewerbsposition von IDBS beteiligt und arbeitete mit den Teams zusammen, die Polar als sein Angebot für die Kategorie definieren und BioPharma Lifecycle Management einführen.

„Dies ist eine spannende Zeit für IDBS und unsere Kunden", sagte Pietro Forgione. „Im Laufe des nächsten Jahrzehnts werden Daten und KI die Art und Weise verändern, wie neuartige Therapien entdeckt, entwickelt und produziert werden. IDBS verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung einiger der komplexesten Herausforderungen im Arbeitsablauf und Daten über den gesamten biopharmazeutischen Lebenszyklus hinweg. Mit unseren neuesten Fähigkeiten in den Bereichen Datenwissenschaft und fortschrittliche Analytik bauen wir auf dieser soliden Grundlage auf, um unseren Kunden zu helfen, die nächste Generation lebensverändernder Therapien für Patienten zu beschleunigen".

Polar und PIMS von IDBS kombinieren digitale Workflows, ein stark kontextualisiertes Datenrückgrat und eine branchenführende Insight-Engine, um die Kraft fortschrittlicher Analytik und KI in die Hände jedes Wissenschaftlers und Prozessingenieurs zu legen und so die Arbeitsweise zu transformieren.

ÜBER IDBS

IDBS hilft Biopharmazeutikunternehmen, die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung der nächsten Generation lebensverändernder Therapien, welche die menschliche Gesundheit weltweit voranbringen, zu beschleunigen. Vom Labor bis hin zur Fertigung nutzt IDBS seine mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden — darunter 18 der 20 weltweit führenden BioPharma-Unternehmen — sowie sein tiefes Know-how in den Bereichen wissenschaftliche Informatik und Prozessdatenmanagement, um die komplexesten Herausforderungen von heute zu bewältigen.

Bekannt für sein charakteristisches IDBS E-WorkBook-Produkt und hat IDBS Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette für BioPharma Lifecycle Management (BPLM) erweitert. Auf analysezentrierter und cloud-nativer Technologie aufbauend werden IDBS Polar- und Skyland PIMS-Plattformen von einem digitalen Datenrückgrat betrieben, um Entscheidungen in der Arzneimittelentwicklung und in der gesamten Lieferkette schneller und intelligenter voranzutreiben.

