IDBS nomme un nouveau directeur général

WOKING, Angleterre, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- IDBS a nommé Pietro Forgione au poste de directeur général. Pietro a passé les 16 dernières années chez IDBS en tant que responsable des ventes EMEA, des grands comptes mondiaux et, plus récemment, en tant que vice-président des produits, de la stratégie et du marketing. Dans ce rôle, il a joué un rôle déterminant dans la définition de la stratégie et du positionnement concurrentiel d'IDBS, en travaillant avec les équipes de conception et de lancement de Polar en tant qu'offre de gestion du cycle de vie BioPharma qui définit sa catégorie.

« C'est une période passionnante pour IDBS et nos clients », a déclaré Pietro Forgione. « Au cours de la prochaine décennie, les données et l'IA transformeront la façon dont les nouvelles thérapies sont découvertes, développées et produites. IDBS a plus de 35 ans d'expérience dans la résolution de certains des défis les plus complexes en matière de flux de travail et de données tout au long du cycle de vie biopharmaceutique. Grâce à nos dernières capacités en science des données et en analyse avancée, nous nous appuyons sur cette base solide pour aider nos clients à accélérer la prochaine génération de thérapies qui changent la vie des patients. »

Polar et PIMS d'IDBS combinent des flux de travail numériques, une dorsale de données hautement contextualisée et un moteur Insight à la pointe de l'industrie pour mettre la puissance de l'analyse avancée et de l'IA entre les mains de chaque scientifique et ingénieur de processus, transformant ainsi leur façon de travailler.

À propos de IDBS

IDBS aide les organisations biopharmaceutiques à accélérer la découverte, le développement et la fabrication de la prochaine génération de thérapies qui changent la vie et font progresser la santé humaine dans le monde entier. Du laboratoire à la fabrication, IDBS s'appuie sur ses plus de 30 ans d'expérience de travail avec une liste diversifiée de clients - dont 18 des 20 plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales - et une expertise approfondie en informatique scientifique et en gestion des données de processus pour relever les défis les plus complexes d'aujourd'hui.

Connu pour son produit phare IDBS E-WorkBook, IDBS propose des solutions étendues à l'ensemble de la chaîne de valeur pour la gestion du cycle de vie biopharmaceutique (BPLM). Basées sur une technologie centrée sur l'analyse et native du cloud, les plateformes IDBS Polar et Skyland PIMS sont alimentées par une dorsale de données numériques pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes dans le développement de médicaments et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

