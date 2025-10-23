iDEAL Semiconductor obtient la qualification automobile pour la technologie SuperQ et lance le MOSFET iS20M028S1CQ

LEHIGH VALLEY, Pa., 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- iDEAL Semiconductor a annoncé aujourd'hui que sa technologie SuperQ™ a obtenu la qualification automobile AEC-Q101, marquant ainsi une expansion significative sur les marchés à haute fiabilité.

Le premier produit iDEAL en série ayant obtenu la qualification automobile, le iS20M028S1CQ, est un transistor à effet de champ métal-oxyde semiconducteur (MOFSET) de 200 V avec 25 mΩ R DSon et une température nominale de 175 °C.

SuperQ représente une avancée révolutionnaire dans le domaine des MOFSET au silicium, offrant plus d'efficacité, moins d'affaiblissement de commutation et une meilleure conduction tout en préservant la robustesse et la fiabilité inhérentes au silicium. Cette qualification souligne la robustesse de SuperQ permettant à iDEAL de satisfaire aux normes automobiles strictes pour des applications telles que les groupes motopropulseurs des véhicules électriques, les chargeurs embarqués et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

Le iS20M028S1CQ s'appuie sur la famille 200 V d'iDEAL, offrant des performances de pointe dans un boîtier PDFN de 5 x 6 mm. Il offre une résistance et une efficacité exceptionnelles, avec des performances jusqu'à 1,7 fois supérieures à celles des concurrents, tout en restant compatible pour une fabrication en grande série.

« Il s'agit d'une étape importante qui s'appuie sur la robustesse de SuperQ et qui ouvre de nouveaux marchés pour iDEAL », a déclaré Mark Granahan, PDG et fondateur d'iDEAL Semiconductor. « La qualification automobile valide le potentiel de notre technologie pour améliorer l'efficacité des transports électriques et au-delà, en offrant aux clients des solutions d'alimentation plus durables et plus fiables. »

Outre l'automobile, le dispositif vise les moteurs d'entraînement, la protection des batteries, les serveurs d'intelligence artificielle et les applications solaires. Pour obtenir des spécifications et des informations sur les commandes, consultez le site www.idealsemi.com.

À propos d'iDEAL Semiconductor

iDEAL Semiconductor Devices, Inc. est un développeur de premier plan de dispositifs d'alimentation au silicium prochaine génération.

L'entreprise a pour mission d'utiliser au maximum toutes les propriétés du silicium. Sa technologie brevetée SuperQ offre une efficacité énergétique révolutionnaire en utilisant des processus CMOS conventionnels, sans renoncer aux avantages que procure le silicium.

Cette plateforme technologique, applicable à un large éventail de produits, d'applications et de matériaux semi-conducteurs, est conçue pour atténuer les pertes de puissance dans toutes les applications, et permettra une utilisation plus écologique de l'énergie pour les générations futures.

iDEAL est basé dans la Lehigh Valley, en Pennsylvanie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.idealsemi.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2731545/iDEAL_Semiconductor_Devices_Inc_Logo.jpg