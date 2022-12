IDENTIFLIGHT PARA PROTEGER A VIDA SELVAGEM AVIÁRIA DE COLISÕES DE TURBINAS NO PARQUE EÓLICO DE MASDAR, NO Uzbequistão

"A IdentiFlight está entusiasmada por fazer parte deste projeto histórico de energia renovável no Uzbequistão", disse Don Mills, presidente e diretor de operações da IdentiFlight. "A Masdar e o país do Uzbequistão estão dando um exemplo de responsabilidade e respeito à vida selvagem aviária única da região para todos os projetos subsequentes. Embora essas espécies de aves não sejam legalmente protegidas, eles reconhecem que são muito valorizadas na região e sua proteção é fundamental."

A Fazenda Eólica de Zarafshan

O projeto do parque eólico Masdar's Zarafshan é apoiado por uma equipe global de credores âncora, incluindo o European Bank for Reconstruction e Desenvolvimento (EBRD), a InternationalFinance Corporation (IFC) (IFC), o Asian Development Bank (ADB) e a Japão International Cooperation Agency (JICA).

O Uzbequistão pretende obter 25% de sua energia de fontes renováveis até 2026, e está colaborando com credores, parceiros de desenvolvimento e o setor privado para promover soluções de energia renovável e estimular o crescimento verde do Uzbequistão.

IdentiFlight lidando com terrenos desafiadores e novas espécies

"A IdentiFlight fornecerá cobertura total do site de Zarafshan. Nossa tecnologia provou ser altamente eficaz em terrenos desafiadores com cumes íngremes, semelhantes a este local, e estamos confiantes de que o IdentiFlight fornecerá proteção ideal", disse Carlos Jorquera, diretor de tecnologia da IdentiFlight.

"Além disso, estamos ansiosos para adicionar até 12 novas espécies à nossa crescente lista de aves que atualmente protegemos", disse Jorquera. "Uma das vantagens do sistema IdentiFlight é a sua capacidade de aprender com as enormes quantidades de dados que recolhe diariamente. Ao alavancar tecnologias de inteligência artificial, como aprendizado de máquina e redes neurais convolucionais, o sistema melhora continuamente à medida que o conjunto de dados cresce."

O sistema IdentiFlight é implantado comercialmente em projetos em todo o mundo. Pesquisas independentes de vários anos confirmaram que o IdentiFlight reduz as fatalidades em parques eólicos em 85%.

Como o IdentiFlight Works

O sistema IdentiFlight combina inteligência artificial com tecnologia óptica de alta precisão para detectar águias e outras espécies de aves protegidas. O software proprietário e as tecnologias de redes neurais processam as imagens para determinar a posição 3D, velocidade, trajetória e espécies de interesse protegidas, tudo segundos após a detecção. As torres IdentiFlight operam como um sistema autônomo detectando, classificando e reduzindo turbinas específicas que podem representar um risco para a ave. O sistema detecta uma ave a até um quilômetro de distância, classificando-a como uma espécie protegida como uma águia (ou não) em tempo real. As torres IdentiFlight podem ser posicionadas para cobrir várias turbinas em um único parque eólico. Quando instalados como uma rede com cobertura arial sobreposta, os sistemas trabalham juntos para fornecer a maior proteção possível para a atividade aviária na área.

Sobre o IdentiFlight

A IdentiFlight comercializa, fornece e opera tecnologia de visão mecânica e IA para detecção de espécies aviárias e é um produto da Boulder Imaging. Em um parque eólico em operação, o IdentiFlight contribui para a conservação das aves ajudando a proteger as águias de colisões com pás rotativas de turbinas eólicas. O sistema fornece redução informada para turbinas específicas para reduzir a perda de energia. No desenvolvimento inicial de projetos eólicos, o IdentiFlight ajuda a permitir a quantificação precisa da atividade das aves em locais prospectivos. O sistema IdentiFlight concluiu a validação independente de vários anos e agora está sendo implantado em projetos nos EUA e no mundo. Para saber mais sobre o IdentiFlight, acesse: www.IdentiFlight.com.

Sobre a Masdar

A Abu Dhabi Companhia de Energia Futura (Masdar) é uma das maiores empresas de energia limpa do mundo, avançando no desenvolvimento e implantação de energia renovável e tecnologias de hidrogênio verde para enfrentar os desafios globais de sustentabilidade. Fundada em 2006 e de propriedade conjunta da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company (Mubadala) e da Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), a Masdar atua hoje em mais de 40 países, ajudando-os a alcançar seus objetivos de energia limpa e promover o desenvolvimento sustentável.

FONTE IdentiFlight

