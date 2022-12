IDENTIFLIGHT SCHÜTZT VÖGEL VOR TURBINENKOLLISIONEN IM WINDPARK MASDAR IN USBEKISTAN

„IdentiFlight ist begeistert, an diesem bahnbrechenden Projekt für erneuerbare Energien in Usbekistan beteiligt zu sein", sagte Don Mills, President und Chief Operating Officer von IdentiFlight. „Masdar und das Land Usbekistan geben ein Beispiel für Verantwortung und Respekt gegenüber der einzigartigen Vogelwelt der Region für alle nachfolgenden Projekte. Obwohl diese Vogelarten nicht gesetzlich geschützt sind, erkennen sie an, dass sie in der Region einen hohen Stellenwert haben und ihr Schutz von größter Bedeutung ist."

Der Zarafshan-Windpark

Masdars Zarafshan-Windpark-Projekt wird von einem globalen Team von Anker-Kreditgebern unterstützt, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die International Finance Corporation (IFC), die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) und die Japanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit (JICA).

Usbekistan will bis 2026 25 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen und arbeitet mit Kreditgebern, Entwicklungspartnern und dem Privatsektor zusammen, um erneuerbare Energielösungen zu fördern und das grüne Wachstum Usbekistans voranzutreiben.

IdentiFlight: Anspruchsvolles Gelände und neue Arten

„IdentiFlight wird den Standort Zarafshan vollständig abdecken. Unsere Technologie hat sich in schwierigem Gelände mit steilen Bergkämmen, ähnlich wie an diesem Standort, als äußerst effektiv erwiesen, und wir sind zuversichtlich, dass IdentiFlight optimalen Schutz bieten wird", sagte Carlos Jorquera, Chief Technology Officer von IdentiFlight.

„Außerdem freuen wir uns darauf, bis zu 12 neue Arten zu unserer wachsenden Liste von Vögeln hinzuzufügen, die wir derzeit schützen", sagte Jorquera. „Einer der Vorteile des IdentiFlight-Systems ist seine Fähigkeit, aus den riesigen Datenmengen, die es täglich sammelt, zu lernen. Durch den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz, wie maschinelles Lernen und neuronale Faltungsnetzwerke, verbessert sich das System kontinuierlich, wenn der Datensatz wächst."

Das IdentiFlight-System wird bei Projekten auf der ganzen Welt kommerziell eingesetzt. Mehrjährige, unabhängige Untersuchungen haben bestätigt, dass IdentiFlight die Zahl der Todesopfer in Windparks um 85 Prozent reduziert.

So funktioniert IdentiFlight

Das IdentiFlight-System verbindet künstliche Intelligenz mit hochpräziser optischer Technologie, um Adler und andere geschützte Vogelarten zu erkennen. Proprietäre Software und neuronale Netzwerktechnologien verarbeiten die Bilder, um die 3D-Position, die Geschwindigkeit, die Flugbahn und die geschützten Arten von Interesse zu bestimmen – und das alles innerhalb von Sekunden nach der Entdeckung. Die IdentiFlight-Türme arbeiten als autonomes System, das bestimmte Turbinen, die eine Gefahr für Vögel darstellen könnten, erkennt, klassifiziert und einschränkt. Das System erkennt einen Vogel in einer Entfernung von bis zu einem Kilometer und klassifiziert ihn in Echtzeit als geschützte Art, z. B. als Adler (oder nicht). Die IdentiFlight-Türme können so positioniert werden, dass sie mehrere Turbinen in einem einzigen Windpark abdecken. Wenn sie als Netzwerk mit überlappender Abdeckung installiert werden, arbeiten die Systeme zusammen, um den größtmöglichen Schutz für die Vogelaktivität in dem Gebiet zu bieten.

Informationen zu IdentiFlight

IdentiFlight vermarktet, liefert und betreibt Bildverarbeitungs- und KI-Technologie zur Erkennung von Vogelarten und ist ein Produkt von Boulder Imaging. In einem in Betrieb befindlichen Windpark trägt IdentiFlight zum Vogelschutz bei, indem es hilft, Adler vor Kollisionen mit rotierenden Windturbinenblättern zu schützen. Das System ermöglicht eine informierte Drosselung bestimmter Turbinen, um Energieverluste zu reduzieren. In der frühen Phase der Entwicklung von Windprojekten hilft IdentiFlight bei der Erteilung von Genehmigungen, indem es die Vogelaktivität an potenziellen Standorten genau quantifiziert. Das IdentiFlight-System hat eine mehrjährige, unabhängige Validierung durchlaufen und wird nun bei Projekten in den USA und weltweit eingesetzt. Um mehr über IdentiFlight zu erfahren, besuchen Sie bitte www.IdentiFlight.com.

Informationen zu Masdar

Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) ist eines der weltweit größten Unternehmen für saubere Energien. Es treibt die Entwicklung und den Einsatz von erneuerbaren Energien und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die globalen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu bewältigen. Masdar wurde 2006 gegründet und befindet sich im gemeinsamen Besitz der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), der Mubadala Investment Company (Mubadala) und der Abu Dhabi National Energy Company (TAQA). Masdar ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv und hilft ihnen, ihre Ziele im Bereich saubere Energie zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Medienressourcen

Zarafshan Projektwebseite https://masdar.ae/Masdar-Clean-Energy/Projects/Zarafshan-Wind-Farm

Referenzierte unabhängige Forschung https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12173

Zu den Video- und Fotodateien gehören das IdentiFlight-System, das in einem US-Windpark im Einsatz ist, und Geländebilder vom Standort des Zarafshan-Projekts.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1969688/idi_media_clips__zarafshan___1080p.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969628/IdentiFlight_Imaging_Head.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969629/Zarafshan_Wind_Site.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1428317/IdentiFlight_Logo.jpg

