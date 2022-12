IDENTIFLIGHT PROTÉGERA LA FAUNE AVIAIRE DES COLLISIONS CONTRE LES TURBINES AU PARC ÉOLIEN DE MASDAR, EN OUZBÉKISTAN

« IdentiFlight est ravi de participer à ce projet historique d'énergie renouvelable en Ouzbékistan, a déclaré Don Mills, président et directeur d'exploitation d'IdentiFlight. « Masdar et le pays de l'Ouzbékistan montrent l'exemple en matière de responsabilité et de respect pour la faune aviaire unique de la région pour tous les projets à venir. Bien que ces espèces d'oiseaux ne soient pas légalement protégées, ils reconnaissent qu'elles sont une très grande valeur pour la région et que leur protection est primordiale. »

Le parc éolien de Zarafshan

Le projet de parc éolien de Masdar, à Zarafshan, est soutenu par une équipe mondiale de prêteurs de référence, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Société financière internationale (IFC), la Banque asiatique de développement (BAD) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

L'Ouzbékistan vise à tirer 25 % de son énergie de sources renouvelables d'ici 2026 et collabore avec des prêteurs, des partenaires de développement et le secteur privé pour promouvoir des solutions d'énergie renouvelable et soutenir la croissance verte de l'Ouzbékistan.

IdentiFlight s'attaque au terrain difficile et aux nouvelles espèces

« IdentiFlight assurera une couverture complète du site de Zarafshan. Notre technologie s'est montrée très efficace sur des terrains difficiles avec des crêtes abruptes, similaires à ce qu'on peut trouver à cet endroit, et nous sommes convaincus qu'IdentiFlight offrira une protection optimale », a déclaré Carlos Jorquera, directeur de la technologie à IdentiFlight.

« En outre, nous avons hâte d'ajouter pas moins de 12 nouvelles espèces à notre liste croissante d'oiseaux que nous protégeons actuellement, a déclaré Jorquera. L'un des avantages du système IdentiFlight est sa capacité à tirer des leçons des quantités massives de données qu'il recueille quotidiennement. En tirant parti de technologies d'intelligence artificielle comme l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux à convolution, le système s'améliore constamment à mesure que son ensemble de données grandit. »

Le système IdentiFlight est commercialisé dans le monde entier. Des recherches pluriannuelles indépendantes ont confirmé qu'IdentiFlight réduit de 85 % les décès parmi les espèces aviaires dans les parcs éoliens.

Fonctionnement d'IdentiFlight

Le système IdentiFlight allie intelligence artificielle et technologie optique de haute précision pour repérer les aigles et d'autres espèces aviaires protégées. Un logiciel propriétaire et des technologies de réseaux neuronaux traitent les images afin de déterminer la position tridimensionnelle de l'oiseau, ainsi que sa vitesse, sa trajectoire et l'espèce protégée dont il est question, le tout en quelques secondes après la détection. Les tours d'IdentiFlight fonctionnent comme un système autonome capable de détecter et classifier les oiseaux, ainsi que de freiner des turbines spécifiques qui pourraient présenter un danger pour les oiseaux. Le système peut détecter un oiseau à une distance d'un kilomètre et le classer en tant qu'espèce protégée (comme un aigle) en temps réel. De plus, les tours IdentiFlight peuvent être positionnées de façon à couvrir plusieurs turbines au sein d'un seul parc éolien. Lorsqu'elles sont installées en réseau et que les couvertures aériennes se chevauchent, les tours travaillent ensemble pour fournir une protection maximale aux oiseaux présents dans le secteur.

À propos d'IdentiFlight

IdentiFlight commercialise, déploie et exploite une technologie de vision et d'intelligence artificielles conçue par Boulder Imaging à des fins de détection d'oiseaux. Quand il est installé dans un parc éolien opérationnel, IdentiFlight contribue à la conservation des oiseaux en réduisant les collisions entre les aigles et les pales d'éoliennes. Le système freine des turbines spécifiques en fonction des données collectées afin de réduire la perte d'énergie. En outre, IdentiFlight aide les projets éoliens, dès le début de leur développement, à obtenir un permis de s'installer en quantifiant avec précision l'activité aviaire dans les sites potentiels. Le système IdentiFlight a fait l'objet d'une validation indépendante sur plusieurs années et est maintenant déployé dans des projets réalisés aux États-Unis et dans le reste du monde. Pour en savoir plus sur IdentiFlight, veuillez consulter le site www.IdentiFlight.com .

À propos de Masdar

Abu Dhabi Future Energy Company ( Masdar ) est l'une des plus grandes sociétés d'énergie propre au monde, faisant progresser le développement et le déploiement de technologies d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert pour relever les défis mondiaux en matière de durabilité. Fondé en 2006 et détenu conjointement par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company (Mubadala) et Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Masdar est aujourd'hui actif dans plus de 40 pays, les aidant à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre et à promouvoir le développement durable.

