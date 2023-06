IDENTIFLIGHT REÇOIT L'ACCEPTATION DES AUTORITÉS FRANÇAISES

LOUISVILLE, Colorado, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- IdentiFlight a été approuvé en mars 2023 par les autorités de la région Grand-Est, en France, comme étant efficace pour réduire le taux de mortalité du milan royal dans les parcs éoliens français. C'est la première fois que les autorités françaises valident un système automatisé comme mesure suffisante pour réduire le risque de collision chez les oiseaux.

Le système IdentiFlight combine l'intelligence artificielle avec des caméras de haute précision pour détecter des espèces d'oiseaux spécifiques et aider à minimiser les risques de collision avec les pales d'éoliennes en rotation. Les unités IdentiFlight peuvent détecter et identifier plusieurs espèces d'oiseaux protégées, dont le milan royal.

« Cette validation donne à nos clients, en particulier ceux en France, l'assurance que le système IdentiFlight est à la fois efficace et fiable », a déclaré Don Mills, président et directeur d'exploitation d'IdentiFlight. « C'est la preuve que le système IdentiFlight peut aider à protéger la nature dans un monde renouvelable. »

Le partenariat d'IdentiFlight avec Boralex et Ecosphère a été bénéfique lors du processus de validation du système. L'étude pluriannuelle a mis en évidence l'impact résiduel sur les populations d'oiseaux à proximité des parcs éoliens. Le succès du système IdentiFlight dans la réduction du taux de mortalité vient appuyer les réglementations françaises et européennes visant à minimiser les menaces pesant sur les espèces d'oiseaux protégées.

« Au sein de Boralex, nous sommes convaincus qu'il est possible de concilier le développement de l'énergie éolienne et la protection de la biodiversité en mettant en œuvre des solutions innovantes. Investir dans des systèmes de protection automatique est une approche vertueuse, tant pour la protection de la biodiversité que pour la production d'énergie durable et à faible émission de carbone, qui s'inscrit pleinement dans notre démarche de responsabilité sociétale des entreprises. En outre, elle contribue à la transition énergétique des territoires et donc aux objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 en France », a déclaré Emilie Douté, directrice Environnement de Boralex.

Pour Ecosphère, « nous pensons que les mesures d'atténuation innovantes font partie de l'avenir des énergies renouvelables. Cependant, la mise en œuvre de ces innovations doit être testée et leur efficacité doit être prouvée. Des projets cohérents, comme l'étude pluriannuelle d'IdentiFlight en France, sont nécessaires pour assurer la validation et développer des améliorations. »

À propos d'IdentiFlight

IdentiFlight commercialise, fournit et exploite une technologie de vision industrielle et d'IA pour la détection des espèces aviaires et est un produit de Boulder Imaging. Dans un parc éolien en exploitation, IdentiFlight contribue à la conservation des oiseaux en aidant à protéger les aigles des collisions avec les pales des éoliennes en rotation. Le système permet de réduire la consommation d'énergie de certaines turbines afin de réduire les pertes d'énergie. Dans le cadre du développement de projets éoliens, IdentiFlight aide à l'obtention de permis en quantifiant avec précision l'activité des oiseaux sur les sites potentiels. Le système IdentiFlight a fait l'objet d'une validation indépendante sur plusieurs années et est actuellement déployé dans des projets aux États-Unis et dans le monde entier. Pour en savoir plus sur IdentiFlight, visitez le site https://www.identiflight.com/ .

À propos de Boralex

Depuis plus de 30 ans, Boralex fournit de l'énergie renouvelable abordable et accessible à tous. Leader sur le marché canadien et premier producteur indépendant d'énergie éolienne terrestre en France, Boralex possède également des installations aux États-Unis et des projets de développement au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, la capacité installée a plus que doublé pour atteindre plus de 3 GW. La société développe un portefeuille de plus de 6 GW de projets éoliens, solaires et de stockage, guidée par ses valeurs et son approche de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Par une croissance rentable et durable, Boralex participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour en savoir plus, visitez boralex.com ou sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos d'Ecosphère

Ecosphère est un cabinet d'études et de conseil indépendant. Rigueur et dialogue sont les principales valeurs du cabinet, avec la conviction de renforcer la prise en compte de la biodiversité. Employant 200 scientifiques, agronomes, spécialistes des SIG et de l'informatique dans 15 bureaux, Ecosphère fournit une évaluation, une expertise en matière d'enquêtes pour la biodiversité, la restauration écologique, l'ingénierie environnementale, la politique de la biodiversité et des conseils aux entreprises publiques et privées, l'écologie marine et urbaine, la conservation de la nature et la recherche appliquée. Actuellement, les énergies renouvelables représentent la moitié du chiffre d'affaires annuel.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2095026/IDI_Media_Clips.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428317/IdentiFlight_Logo.jpg

SOURCE IdentiFlight