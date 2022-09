ORGANIZACE IEEE OZNAMUJE PŘIJETÍ SOPHIE MUIRHEADOVÉ NA POZICI VÝKONNÉ A PROVOZNÍ ŘEDITELKY

PISCATAWAY, NEW JERSEY, 22. září 2022 /PRNewswire/ -- IEEE, největší světová technická profesní organizace zaměřená na rozvoj technologií ve prospěch lidstva, dnes oznámila, že od 1. ledna 2023 bude její výkonnou a provozní ředitelkou (COO) Sophia Muirheadová.

„Sophia se osvědčila ve spolupráci se správní radou a skvěle naší organizaci rozumí," říká prezident a generální ředitel IEEE K. J. Ray Liu. „Její bohaté zkušenosti správní radě pomohou nadále poskytovat profesionální zázemí členům organizace a sloužit inženýrům a technikům po celém světě."

„V roce 2019 mě do IEEE přilákal fakt, že jde o organizaci s posláním, jejímž cílem je prospívat veřejnému zájmu i svým členům a sloužit vyšším cílům. Jsem proto opravdu poctěna a mám velkou radost, že jsem byla přijata na pozici její výkonné a provozní ředitelky," uvedla Muirheadová. „Těším se, až budu s vedením, členy i zaměstnanci IEEE spolupracovat při podpoře poslání IEEE po celém světě."

Od roku 2019 působí Muirheadová v organizaci IEEE jako vedoucí právního oddělení a ředitelka útvaru Compliance. Před nástupem do IEEE pracovala jako senior viceprezidentka, vedoucí právního oddělení a firemní tajemnice pro The Conference Board, globální organizaci sdružující podnikatele. Byla první ředitelkou právního oddělení ve více než 100leté historii organizace The Conference Board. Během své kariéry zastávala Muirheadová také provozní funkce, v nichž vytvářela nové příležitosti a schopnosti, nacházela další cesty k růstu a působila jako katalyzátor při transformaci efektivity organizací do budoucna. Má mnoho zkušeností v oblasti vyššího managementu a o radu se na ni obracejí správní rady, správci, generální ředitelé, kolegové i spolupracovníci.

Muirheadová je členkou správní rady nadace The Hunter College Foundation, kde působí ve výborech pro audit, přípravu na studium práv a podnikání. Na právnické fakultě Harvardovy univerzity získala titul J.D. a na Hunter College titul B.A. s vyznamenáním v oboru politologie.

Organizace IEEE a její členové inspirují lidi po celém světě k inovacím pro lepší budoucnost díky aktivitě přes 400.000 členů ve více než 160 zemích a pomocí hojně citovaných publikací, konferencí a odborných a vzdělávacích aktivit. Představuje důvěryhodný hlas šířící informace o inženýrství, výpočetní technice a technologiích po celém světě. IEEE sponzoruje více než 1800 každoročních konferencí a akcí a vydává téměř třetinu světové odborné literatury v oblasti elektrotechniky, informatiky a elektroniky. Kromě toho také vytváří mezinárodní standardy, mezi něž patří i významný standard IEEE 802® pro místní, metropolitní a jiné sítě, včetně Ethernetu a bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi®).

O organizaci IEEE

IEEE je největší světovou technickou profesní organizací, jejímž cílem je rozvoj technologií ve prospěch lidstva. Díky svým hojně citovaným publikacím, konferencím, technologickým normám i odborným a vzdělávacím aktivitám představuje IEEE důvěryhodný hlas v široké škále oblastí od leteckých systémů, počítačů a telekomunikací až po biomedicínské inženýrství, elektrickou energii a spotřební elektroniku. Další informace najdete na stránkách http://www.ieee.org

Kontakt pro média:

Monika Stickel

[email protected]

+1-732-562-6027

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903675/IEEE_Advanced_Technology_Logo.jpg

SOURCE IEEE