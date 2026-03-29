IEHP recibe 17 reconocimientos de la American Advertising Federation

RANCHO CUCAMONGA, California, 29 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El equipo de marketing y comunicaciones de Inland Empire Health Plan (IEHP) recibió 17 reconocimientos ADDY, que incluyen cuatro premios de oro y siete de plata, por parte de la American Advertising Federation – Inland Empire (AAFIE) en su gala anual el 26 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Ontario.

Los Premios ADDY reconocen lo mejor de la publicidad y los medios profesionales y estudiantiles en 200 categorías, incluidas campañas impresas y digitales, sitios web, informes anuales y pódcasts.

Inland Empire Health Plan obtuvo cuatro premios ADDY de oro y siete de plata durante la gala anual de la American Advertising Federation – Inland Empire el 26 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Ontario. Entre las candidaturas ganadoras se incluyeron la campaña de televisión "Care You Can Feel" del plan de salud y su serie de YouTube recientemente lanzada acerca de la salud materna afroamericana.

"Desde la conmovedora campaña de atención preventiva 'More Moments' hasta las formas innovadoras en las que 'difundimos la alegría, no la gripe', el enfoque auténtico de nuestro equipo ha resonado en las diversas comunidades a las que servimos", señaló Michelle Rai, directora de Comunicaciones y Mercadeo de IEHP. "Nuestros mensajes no son simples eslóganes, sino que reflejan el compromiso de IEHP de ser el aliado de salud de nuestros miembros".

Las candidaturas son evaluadas por un panel independiente integrado por profesionales del sector. Los ganadores del premio de oro pasarán a la competencia del Distrito 15 de la American Advertising Federation junto con los principales galardonados de los ADDY del sur de California y Nevada.

Los premios de oro de IEHP incluyen:

El plan de salud también recibió los siguientes premios de plata:

Además, IEHP fue finalista en las siguientes categorías:

Campaña publicitaria integrada: Campaña de enfermedades crónicas

Folleto: Start Well Guide

Campaña Publicitaria Integrada: Campaña CAHPS

Campaña publicitaria integrada: More Moments

Animación, efectos especiales o gráficos en movimiento: Animación de tarjetas navideñas

Publicidad impresa de servicio público: Gripe

"Nuestro equipo está lleno de personas apasionadas y talentosas que entienden la importancia de mejorar las comunidades desatendidas con mensajes que les permitan tomar medidas y celebrar la vida", afirmó la directora sénior de Mercadeo de IEHP, Bokanika Kan. "Cada año el trabajo supera las expectativas y nos anima a seguir avanzando".

Para obtener una lista completa de los ganadores de ADDY y más información acerca de los premios, visite www.inlandempireaaf.com.

Para obtener más información sobre IEHP y los recursos disponibles para todos, visite www.iehp.org.

Acerca de IEHP

Con la misión de sanar e inspirar el espíritu humano, Inland Empire Health Plan (IEHP) es uno de los cinco planes de salud más grandes de Medicaid, el plan de salud pública Medicare-Medicaid sin fines de lucro más grande del país y, por quinto año consecutivo, certificado como A Great Place To Work®. Fundada en 1996, IEHP brinda apoyo a casi 1.5 millones de residentes de los condados de Riverside y San Bernardino inscritos en Medicaid o IEHP DualChoice (quienes cuentan con Medi-Cal y Medicare). Desde 2024, IEHP también ofrece planes de Covered California, lo que garantiza aún más el acceso a la atención médica para un mayor número de residentes de Inland Empire. En la actualidad, IEHP cuenta con una sólida red de médicos de calidad en nuestros dos condados y casi 3,800 integrantes del equipo plenamente comprometidos con la visión: no descansaremos hasta que nuestras comunidades disfruten de una atención óptima y una salud vibrante. Para más información, visite iehp.org.

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FUENTE Inland Empire Health Plan (IEHP)