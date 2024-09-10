IFA 2024: Midea представляет новаторские инновации, определяя будущее зеленых технологий

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Midea RAC Division

Sep 10, 2024, 12:41 ET

БЕРЛИН, 10 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компрания Midea, известное имя в области интеллектуальной бытовой техники, проявила себя на выставке IFA 2024, где подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) привлекло значительное внимание и признание, получив золотую награду Innovative Heating Technology Gold Award за свой последний прорыв, CirQHP Indoor Hybrid.

Технологически продвинутый продукт для решения проблем отопления в Европе 

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CirQHP Indoor Hybrid Award Ceremony
CirQHP Indoor Hybrid Award Ceremony
CirQHP Indoor Hybrid Product Launch
CirQHP Indoor Hybrid Product Launch
Solstice Split AC Product Launch
Solstice Split AC Product Launch

CirQHP Indoor Hybrid — это новое дополнение к семейству отопительных приборов Midea RAC, которое теперь является партнером полярной научной экспедиции и предоставляет универсальные, простые в установке и энергоэффективные решения для отопления полярных экспедиций.

Это инновационное решение отличается компактным корпусом и возможностями установки в помещении, что расширяет ограничения европейского рынка в отношении установок тепловых насосов. Пользователям больше не нужно беспокоиться о шуме от наружных блоков, нехватке места для установки или строительных нормах и правилах. Процесс установки экономит время и является экономически эффективным, легко адаптируясь к различным типам домов.

Гибридная концепция позволяет пользователям снизить инвестиционные затраты при переходе на более экологичную технологию теплового насоса. Объединяясь с новыми или существующими котлами, CirQHP Indoor Hybrid оптимизирует работу двух источников энергии, делая устройство более энергоэффективным, экономичным и стабильным в чрезвычайно холодные зимы. Ожидается, что это решение постепенно заменит традиционные котлы, способствуя энергетическому переходу в Европе и вызвав революцию в зеленых технологиях.

Расширение возможностей для экологичной жизни с помощью экологически чистых решений

Midea стремится к устойчивому развитию, и последняя инновация компании, кондиционер Solstice с искусственным интеллектом, является ярким примером этой приверженности. Solstice, работающий на фирменном ECOMASTER AI, представляет собой значительный скачок в интеллектуальном кондиционировании воздуха. Система использует машинное обучение для анализа и прогнозирования тепловой нагрузки в помещении и изменений окружающей среды, что обеспечивает быструю настройку и точный контроль. Этот интеллектуальный подход к охлаждению не только повышает комфорт, но и обеспечивает дополнительную экономию энергии более чем на 30%.

Кондиционер Solstice оснащен вращающимся на 180° дефлектором ветра, обеспечивающим полное покрытие воздуха и равномерность температуры по всему дому. Он обеспечивает быстрое охлаждение и нагрев, достигая заметных изменений температуры всего за 10 минут. Отслеживание энергетического следа кондиционера и индивидуальные рекомендации по энергосбережению еще больше подчеркивают его роль в продвижении устойчивого образа жизни.

Экологически чистые хладагенты Midea R290 и комплексная интеллектуальная система управления энергопотреблением MHELIOS подчеркивают приверженность компании устойчивому развитию. MHELIOS интегрируется с системами ESS для жилых помещений и интеллектуальной бытовой техникой, оптимизируя использование экологически чистой электроэнергии. Этот подход учитывает реальные потребности пользователей, предлагая ощутимые преимущества, в то же время согласуясь с девизом Midea «Green Vision Blue Future» (Экологичное видение — безоблачное будущее), продвигая низкоуглеродное, энергосберегающее будущее.

Проверенное решение дилеммы охлаждения в Европе 

Еще одним ярким событием выставки стал PortaSplit, который был отмечен своей креативностью, универсальностью и производительностью. Этот продукт сочетает в себе компактность кондиционера с эффективностью сплит-системы кондиционирования, обеспечивая мощное и бесшумное охлаждение. Широко известный в Европе своим сверхнизким уровнем шума и надежной производительностью, PortaSplit удовлетворяет растущий спрос на энергоэффективные, комфортные температурные решения. Его успех подчеркивает приверженность Midea RAC инновациям и качеству, что способствует повышению стандартов в отрасли кондиционирования воздуха.

Стенды Midea на IFA 2024 подчеркивают приверженность компании инновациям в области отопления, охлаждения и управления энергопотреблением с помощью экологически чистых технологий. Центральное место в стратегии Midea занимает ее технологическое мастерство. За последние пять лет компания Midea инвестировала почти 60 миллиардов юаней в исследования и разработки, постоянно увеличивая эту цифру. Компания также расширяет свое глобальное присутствие в области исследований и разработок, создавая 33 исследовательских центра в 11 странах. Только в первой половине этого года Midea получила более 5000 новых патентов, в результате чего их общее количество превысило 80 000, заняв восьмое место в мире по семействам патентов и подчеркнув свою приверженность инновациям и технологическому прогрессу.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499500/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499501/image_2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499502/image_3.jpg

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