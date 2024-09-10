IFA 2024: Midea представляет новаторские инновации, определяя будущее зеленых технологий

БЕРЛИН, 10 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компрания Midea, известное имя в области интеллектуальной бытовой техники, проявила себя на выставке IFA 2024, где подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) привлекло значительное внимание и признание, получив золотую награду Innovative Heating Technology Gold Award за свой последний прорыв, CirQHP Indoor Hybrid.

Технологически продвинутый продукт для решения проблем отопления в Европе

CirQHP Indoor Hybrid Award Ceremony CirQHP Indoor Hybrid Product Launch Solstice Split AC Product Launch

CirQHP Indoor Hybrid — это новое дополнение к семейству отопительных приборов Midea RAC, которое теперь является партнером полярной научной экспедиции и предоставляет универсальные, простые в установке и энергоэффективные решения для отопления полярных экспедиций.

Это инновационное решение отличается компактным корпусом и возможностями установки в помещении, что расширяет ограничения европейского рынка в отношении установок тепловых насосов. Пользователям больше не нужно беспокоиться о шуме от наружных блоков, нехватке места для установки или строительных нормах и правилах. Процесс установки экономит время и является экономически эффективным, легко адаптируясь к различным типам домов.

Гибридная концепция позволяет пользователям снизить инвестиционные затраты при переходе на более экологичную технологию теплового насоса. Объединяясь с новыми или существующими котлами, CirQHP Indoor Hybrid оптимизирует работу двух источников энергии, делая устройство более энергоэффективным, экономичным и стабильным в чрезвычайно холодные зимы. Ожидается, что это решение постепенно заменит традиционные котлы, способствуя энергетическому переходу в Европе и вызвав революцию в зеленых технологиях.

Расширение возможностей для экологичной жизни с помощью экологически чистых решений

Midea стремится к устойчивому развитию, и последняя инновация компании, кондиционер Solstice с искусственным интеллектом, является ярким примером этой приверженности. Solstice, работающий на фирменном ECOMASTER AI, представляет собой значительный скачок в интеллектуальном кондиционировании воздуха. Система использует машинное обучение для анализа и прогнозирования тепловой нагрузки в помещении и изменений окружающей среды, что обеспечивает быструю настройку и точный контроль. Этот интеллектуальный подход к охлаждению не только повышает комфорт, но и обеспечивает дополнительную экономию энергии более чем на 30%.

Кондиционер Solstice оснащен вращающимся на 180° дефлектором ветра, обеспечивающим полное покрытие воздуха и равномерность температуры по всему дому. Он обеспечивает быстрое охлаждение и нагрев, достигая заметных изменений температуры всего за 10 минут. Отслеживание энергетического следа кондиционера и индивидуальные рекомендации по энергосбережению еще больше подчеркивают его роль в продвижении устойчивого образа жизни.

Экологически чистые хладагенты Midea R290 и комплексная интеллектуальная система управления энергопотреблением MHELIOS подчеркивают приверженность компании устойчивому развитию. MHELIOS интегрируется с системами ESS для жилых помещений и интеллектуальной бытовой техникой, оптимизируя использование экологически чистой электроэнергии. Этот подход учитывает реальные потребности пользователей, предлагая ощутимые преимущества, в то же время согласуясь с девизом Midea «Green Vision Blue Future» (Экологичное видение — безоблачное будущее), продвигая низкоуглеродное, энергосберегающее будущее.

Проверенное решение дилеммы охлаждения в Европе

Еще одним ярким событием выставки стал PortaSplit, который был отмечен своей креативностью, универсальностью и производительностью. Этот продукт сочетает в себе компактность кондиционера с эффективностью сплит-системы кондиционирования, обеспечивая мощное и бесшумное охлаждение. Широко известный в Европе своим сверхнизким уровнем шума и надежной производительностью, PortaSplit удовлетворяет растущий спрос на энергоэффективные, комфортные температурные решения. Его успех подчеркивает приверженность Midea RAC инновациям и качеству, что способствует повышению стандартов в отрасли кондиционирования воздуха.

Стенды Midea на IFA 2024 подчеркивают приверженность компании инновациям в области отопления, охлаждения и управления энергопотреблением с помощью экологически чистых технологий. Центральное место в стратегии Midea занимает ее технологическое мастерство. За последние пять лет компания Midea инвестировала почти 60 миллиардов юаней в исследования и разработки, постоянно увеличивая эту цифру. Компания также расширяет свое глобальное присутствие в области исследований и разработок, создавая 33 исследовательских центра в 11 странах. Только в первой половине этого года Midea получила более 5000 новых патентов, в результате чего их общее количество превысило 80 000, заняв восьмое место в мире по семействам патентов и подчеркнув свою приверженность инновациям и технологическому прогрессу.

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