IFA 2024 : Midea dévoile des innovations qui changent la donne et fraient le chemin des technologies vertes

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Midea, un acteur incontournable des appareils domestiques intelligents, a fait sensation à l'IFA 2024, où la division des climatiseurs résidentiels de Midea (Midea RAC) a suscité un vif intérêt et a été acclamée en remportant le prix Innovative Heating Technology Gold Award pour sa dernière innovation, le CirQHP Indoor Hybrid.

Un produit technologiquement avancé pour relever les défis du chauffage en Europe

CirQHP Indoor Hybrid Award Ceremony CirQHP Indoor Hybrid Product Launch Solstice Split AC Product Launch

Le CirQHP Indoor Hybrid est un nouveau venu dans la famille des systèmes de chauffage de Midea RAC, qui est désormais un partenaire des expéditions scientifiques polaires et fournit des solutions de chauffage polyvalentes, faciles à installer et économes en énergie pour les expéditions polaires.

Cette solution innovante se caractérise par un boîtier compact et des capacités d'installation en intérieur, ce qui permet de s'affranchir des limitations du marché européen en matière d'installations de pompes à chaleur. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier du bruit des unités extérieures, du manque d'espace d'installation ou des réglementations en matière de construction. Le processus d'installation permet de gagner du temps et de l'argent, et s'adapte facilement à différents types de maisons.

Le concept hybride permet aux utilisateurs de réduire les coûts d'investissement tout en passant à une technologie de pompe à chaleur plus respectueuse de l'environnement. En s'associant à des chaudières neuves ou existantes, le CirQHP Indoor Hybrid optimise le fonctionnement de deux sources d'énergie, ce qui le rend plus efficace, plus économique et plus stable lors d'hivers extrêmement froids. Cette solution devrait progressivement remplacer les chaudières traditionnelles, favorisant ainsi la transition énergétique en Europe et déclenchant une révolution technologique verte.

Promouvoir un mode de vie durable grâce à des solutions respectueuses de l'environnement

Midea se consacre au développement durable, et sa dernière innovation, le climatiseur Solstice optimisé par l'IA, en est un exemple clair. Doté de l'IA propriétaire ECOMASTER, Solstice représente une avancée significative dans le domaine de la climatisation intelligente. Le système utilise l'apprentissage automatique pour analyser et prédire la charge thermique intérieure et les changements environnementaux, ce qui permet des ajustements rapides et un contrôle précis. Cette approche intelligente du refroidissement améliore non seulement le confort, mais permet également de réaliser plus de 30 % d'économies d'énergie supplémentaires.

Le climatiseur Solstice est équipé d'un déflecteur de vent rotatif à 180°, assurant une couverture d'air complète et une température uniforme dans toute la maison. Il offre des capacités de refroidissement et de chauffage rapides, permettant d'obtenir des changements de température perceptibles en seulement dix minutes. Le suivi de l'empreinte énergétique du climatiseur et les recommandations personnalisées en matière d'économie d'énergie soulignent encore davantage son rôle dans la promotion d'un mode de vie durable.

Les produits réfrigérants R290 écologiques de Midea et le système de gestion intelligente de l'énergie tout-en-un, MHELIOS, soulignent l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable. MHELIOS s'intègre aux systèmes ESS résidentiels et aux appareils domestiques intelligents, optimisant ainsi la consommation d'électricité verte. Cette approche répond aux besoins réels des utilisateurs et offre des avantages tangibles tout en s'alignant sur le thème « Green Vision Blue Future » de Midea, qui promeut un avenir à faible émission de carbone et à faible consommation d'énergie.

Une solution éprouvée pour résoudre le dilemme du refroidissement en Europe

Le PortaSplit a été un autre moment fort de l'exposition et a été reconnu pour sa créativité, sa polyvalence et ses performances. Ce produit allie la portabilité d'un climatiseur portable à l'efficacité d'un climatiseur split, offrant un refroidissement puissant et silencieux. Largement plébiscité en Europe pour son faible niveau sonore et ses performances robustes, PortaSplit répond à la demande croissante de solutions de température pratiques et efficaces sur le plan énergétique. Son succès souligne l'engagement de Midea RAC en faveur de l'innovation et de la qualité, contribuant ainsi à élever les normes dans l'industrie de la climatisation.

Les présentations de Midea à l'IFA 2024 soulignent son dévouement en faveur de l'innovation en matière de chauffage, de refroidissement et de gestion de l'énergie avec des technologies respectueuses de l'environnement. Les prouesses technologiques sont au cœur de la stratégie de Midea. Au cours des cinq dernières années, Midea a investi près de 60 milliards RMB dans la R&D, avec une croissance continue. L'entreprise renforce également sa présence mondiale en matière de R&D avec la création de 33 centres de recherche dans 11 pays. Au cours du seul premier semestre de cette année, Midea a obtenu plus de 5 000 nouveaux brevets, ce qui porte son total à plus de 80 000, la plaçant au huitième rang mondial en termes de familles de brevets et soulignant son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499500/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499501/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499502/image_3.jpg