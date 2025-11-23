Společnost Midea představila na veletrhu C&R 2025 v Madridu komplexní řadu udržitelných produktů HVAC
BERLÍN, 23. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Ve dnech 18. až 20. listopadu představila společnost Midea Air Conditioning na C&R 2025, předním španělském veletrhu pro odborníky v oblasti klimatizace, vytápění, chlazení a větrání, rozsáhlý sortiment udržitelných inovací. Mezi ně patří řada R290, systém ECOMASTER, přenosná jednotka PortaSplit a modulární řešení H-Pack, které podtrhují vedoucí postavení společnosti v oblasti energetické účinnosti, přírodních chladiv a inteligentní klimatizace.
Řada R290 společnosti Midea odráží heslo značky „ZELENÁ VIZE, MODRÁ BUDOUCNOST". Společnost Midea, uznávaná jako první podnik na světě, který komercializoval klimatizaci R290, zahájila svou činnost v roce 2010 s pilotní výrobní linkou financovanou OSN. Dnes společnost provozuje 12 moderních výrobních linek s roční výrobní kapacitou 6,4 milionu jednotek. Její řešení R290 byla široce přijata na globálních trzích, významně přispěla ke snížení emisí uhlíku a ovlivnila mezinárodní normy pro ekologická chladiva.
S podporou výzkumného týmu čítajícího více než 10 000 inženýrů a 42 pilotních laboratoří vyvinula společnost Midea kompletní řadu produktů R290. Tyto výrobky pokrývají rezidenční, komerční i průmyslové aplikace a odrážejí strategickou vizi společnosti, jejímž cílem je zpřístupnit zelené technologie v širokém měřítku.
Dalším vrcholem byl ECOMASTER, energeticky úsporný systém umělé inteligence (AI), který optimalizuje výkon spotřebičů Midea, zejména klimatizačních jednotek, s cílem snížit spotřebu energie. ECOMASTER nepřetržitě monitoruje vnitřní podmínky a vnější povětrnostní podmínky a provádí úpravy v reálném čase s tolerancí ±0,3 °C. Tím zajišťuje trvalý komfort a zároveň optimalizuje spotřebu energie, čímž dosahuje úspory energie přes 30%.
Systém, který je začleněn do modelů jako Solstice a Solunar, stanovuje nové standardy v oblasti účinnosti. Solstice se může pochlubit hodnocením A+++ pro chlazení a A++ pro vytápění, zatímco Solunar dosahuje výkonu A++ pro chlazení a A+ pro vytápění. Oba modely představují novou generaci inteligentních a udržitelných klimatizačních zařízení.
Velkou pozornost na sebe upoutala také přenosná klimatizace PortaSplit. Je navržena pro vysoký výkon a flexibilitu instalace a vyznačuje se hodnotou SEER (sezónní energetické účinnosti) 6,1 a hodnotou SCOP (sezónního koeficientu výkonu) 4,0. Její konstrukce je přizpůsobena širokému rejstříku evropských typů oken, včetně francouzských balkonů, podkrovních střech a horizontálních posuvných oken. Díky této přizpůsobivosti je vhodná pro pestrou škálu stylů bydlení, od moderních bytů po historické budovy. Ukázky na stánku představily její tříkrokový instalační proces bez použití nářadí, který již vyvolal silnou poptávku na trhu a vyprodal se při uvedení na trh ve Francii.
Představen byl také H-Pack, kompaktní řešení vytápění vybrané pro letošní inovační galerii klimatizace a chlazení, které se zaměřuje na chladiva s nízkým GWP (potenciálem globálního oteplování), digitální ovládání a principy cirkulární ekonomiky. H-Pack, vyvinutý evropským týmem výzkumu a vývoje společnosti Midea, využívá ekologické chladivo R290 a eliminuje potřebu externí jednotky. Jeho modulární design připravený pro vnitřní použití zajišťuje bezproblémovou kompatibilitu s plynovými kotlovými systémy a zároveň zjednodušuje instalaci a údržbu. Díky kombinaci účinnosti, univerzálnosti a prostorově úsporné konstrukce představuje nákladově efektivní přístup k modernímu vytápění. Živé ukázky německých odborníků dále ilustrovaly jeho uživatelsky přívětivou architekturu a praktické výhody v reálných aplikacích.
Kromě inovace produktů podpořila společnost Midea profesionální zapojení prostřednictvím interaktivních workshopů, které se konaly během celé akce. Tyto workshopy usnadnily technickou výměnu a prohloubily spolupráci v rámci odvětví. Značka rozšířila svou přítomnost mimo výstavní halu propagačními kampaněmi zaměřenými na její dvojí sponzorství klubů Manchester City a Sevilla FC v Gran Vía, Feria de Madrid a IFEMA, čímž podtrhla své odhodlání k nasazení, zapojení komunity a vysoké výkonnosti.
Společnost Midea pokračuje ve své misi prosazování inteligentní transformace v rezidenčních a průmyslových prostředích. Se zaměřením na udržitelnost a inovace si společnost představuje budoucnost formovanou spoluprací člověka a stroje. Začleněním průmyslové robotiky KUKA a technologií domácí automatizace MIRA si společnost Midea klade za cíl nově definovat efektivitu a zlepšit lidské zážitky, což umožní jednotlivcům usilovat o kreativitu a pokrok.
