Midea zeigt auf der C&R 2025 in Madrid ein umfassendes Angebot an nachhaltigen HLK-Systemen

BERLIN, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 18. bis 20. November präsentierte Midea Air Conditioning auf der C&R 2025, Spaniens führender Fachmesse für Fachleute aus den Bereichen Klimatisierung, Heizung, Kühlung und Lüftung, ein umfangreiches Portfolio an nachhaltigen Innovationen. Dazu gehören die R290-Serie von Midea, das ECOMASTER-System, das tragbare Gerät PortaSplit und die modulare H-Pack-Lösung, die die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Energieeffizienz, natürliche Kältemittel und intelligente Klimatisierung unterstreichen.

Die R290-Serie von Midea spiegelt die Philosophie „GREEN VISION BLUE FUTURE" der Marke wider. Midea, das als weltweit erstes Unternehmen die Kommerzialisierung von R290-Klimaanlagen vorangetrieben hat, begann seine Reise im Jahr 2010 mit einer von den Vereinten Nationen finanzierten Pilotproduktionslinie. Derzeit betreibt das Unternehmen zwölf hochmoderne Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von 6,4 Millionen Einheiten. Die R290-Lösungen des Unternehmens haben sich auf den globalen Märkten weit verbreitet, tragen erheblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und beeinflussen internationale Standards für umweltfreundliche Kältemittel.

Midea hat mit Hilfe von mehr als 10.000 Ingenieuren und 42 Pilotlabors eine R290-Produktmatrix entwickelt, die das gesamte Spektrum abdeckt. Diese Angebote umfassen private, gewerbliche und industrielle Anwendungen und spiegeln die strategische Vision des Unternehmens wider, grüne Technologie skalierbar und zugänglich zu machen.

Ein weiteres Highlight war der ECOMASTER, ein Energiesparsystem mit künstlicher Intelligenz (KI), das die Leistung von Midea-Geräten, insbesondere von Klimaanlagen, optimiert, um den Energieverbrauch zu senken. ECOMASTER überwacht kontinuierlich die Raumbedingungen und die Wetterverhältnisse im Freien und nimmt Echtzeitanpassungen mit einer Toleranz von ±0,3 °C vor. Dies sorgt für gleichbleibenden Komfort bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs und ermöglicht Energieeinsparungen von über 30 %.

Integriert in Modelle wie Solstice und Solunar setzt das System neue Maßstäbe in Sachen Effizienz. Solstice verfügt über eine Kühlleistung der Klasse A+++ und eine Heizleistung der Klasse A++, während Solunar eine Kühlleistung der Klasse A++ und eine Heizleistung der Klasse A+ aufweist. Beide Modelle repräsentieren die nächste Generation intelligenter, nachhaltiger Klimaanlagen.

Auch das tragbare Klimagerät PortaSplit erregte große Aufmerksamkeit. Dieses Gerät wurde für hohe Leistung und Flexibilität bei der Installation entwickelt und verfügt über eine SEER-Bewertung von 6,1 und eine SCOP-Bewertung von 4,0. Das Design ist für eine Vielzahl europäischer Fenstertypen geeignet, darunter französische Balkone, Dachfenster und horizontale Schiebefenster. Diese Anpassungsfähigkeit macht es für eine Vielzahl von Wohnstilen geeignet, von modernen Wohnungen bis hin zu historischen Gebäuden. An unserem Stand wurde der werkzeuglose, dreistufige Installationsprozess demonstriert, der bereits zu einer starken Marktnachfrage und einem ausverkauften Markteintritt in Frankreich geführt hat.

Ebenfalls vorgestellt wurde das H-Pack, eine kompakte Heizlösung, die für die diesjährige C&R Innovation Gallery ausgewählt wurde, in der Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, digitale Steuerung und Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Das H-Pack wurde vom europäischen Forschungs- und Entwicklungsteam von Midea entwickelt und verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R290, wodurch keine externe Einheit erforderlich ist. Das modulare, innenraumtaugliche Design gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität mit Gaskesselanlagen und vereinfacht die Installation und Wartung. Durch die Kombination von Effizienz, Vielseitigkeit und einer platzsparenden Struktur bietet es einen kosteneffizienten Ansatz für modernes Heizen. Live-Demonstrationen deutscher Experten veranschaulichten zudem die benutzerfreundliche Architektur und die praktischen Vorteile in der Praxis.

Über die Produktinnovation hinaus förderte Midea das berufliche Engagement durch interaktive Workshops, die während der gesamten Veranstaltung stattfanden. Diese Sitzungen förderten den fachlichen Austausch und vertieften die Zusammenarbeit innerhalb der Branche. Die Marke erweiterte ihre Präsenz über die Ausstellungshalle hinaus durch Werbekampagnen, in denen sie ihre doppelte Sponsoring-Partnerschaft mit Manchester City und dem FC Sevilla in der Gran Vía, der Feria de Madrid und der IFEMA präsentierte. Damit unterstrich Midea sein Engagement für Leidenschaft, gesellschaftliches Engagement und Spitzenleistungen.

Midea setzt seine Mission fort, die intelligente Transformation in Wohn- und Industrieumgebungen voranzutreiben. Mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation strebt das Unternehmen eine Zukunft an, die von der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine geprägt ist. Mit der Integration von KUKA-Industrierobotik und MIRA-Hausautomatisierungstechnologien strebt Midea danach, Effizienz neu zu definieren und die menschliche Erfahrung zu verbessern, um Menschen zu befähigen, Kreativität und Fortschritt zu verfolgen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2829643/Midea_RAC_Division_video.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829641/01_Midea_RAC_Division.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829642/02_Midea_RAC_Division.jpg