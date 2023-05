IFF e HKMA realizam conferência inaugural de alto nível sobre multilateralismo e globalização em Hong Kong

HONG KONG, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A International Finance Forum (IFF) juntamente com a Hong Kong Monetary Authority (HKMA) e a Hong Kong Academy of Finance organizou na sexta-feira uma grande conferência sobre multilateralismo e globalização à medida que o mundo enfrenta maiores riscos no setor financeiro e fragmentação. Como parte da série de conferências globais de 20º aniversário da IFF, a conferência convidou dignitários políticos, autoridades financeiras, acadêmicos, bem como executivos do setor financeiro para participar de duas sessões para discutir tópicos como melhorar a cooperação global, as políticas monetárias, os desafios e oportunidades para Hong Kong e a Grande Área da Baía em uma era de competição estratégica. A IFF também lançou seu Centro de Hong Kong durante a conferência.

O Diretor Executivo da Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) John Lee Ka-chiu, o Co-presidente do IFF e Presidente do Conselho de Presidentes da Assembleia Geral da ONU Han Seung-soo e o Secretário Financeiro do HKSAR Paul Chan Mo-po, discursaram na conferência.

Como parte de sua missão de fortalecer a comunicação global, a primeira conferência IFF Hong Kong abordou com sucesso grandes questões globais, incluindo tensões geopolíticas, crise da dívida global, inflação, risco de fragmentação e posicionamento único da Hong Kong como um centro financeiro líder e oportunidades para a Grande Área da Baía. Palestrantes e painelistas concordaram por unanimidade sobre a importância da cooperação global e do multilateralismo na resolução de questões globais. A conferência também pediu o fortalecimento do status de Hong Kong como um centro financeiro global e um centro de negócios de RMB offshore global.

Na primeira discussão do painel da tarde, Han se juntou ao Professor Harold James da Princeton University, membro do Conselho do IFF e o ex-primeiro-ministro da Nova Zelândia Jenny Shipley e também Antony Leung, vice-presidente da IFF e CEO da Nan Fung Group para falar sobre multilateralismo e globalização no contexto do aumento dos riscos de fragmentação.

Lai Zhihong, Vice-prefeito do governo Municipal de Guangzhou, fez observações de abertura ao segundo painel de discussão sobre "perspectivas e funções da Ásia, Hong Kong e da área da Grande Baía". O Diretor executivo da Hong Kong Monetary Authority Eddie Yue Wai-man, o Conselho e CEO do IFF e o presidente executivo da Bank of China International Li Tong e o membro do comitê IFF Academic, Song Min, trocaram opiniões sobre como Hong Kong responderia aos desafios globais e aumentaria seu papel como centro financeiro global líder e como a área da Grande Baía deve emergir como centro financeiro e digital da região. A discussão do painel foi moderada pelo vice-presidente IFF Lin Jianhai.

Em suas observações de abertura, Han disse que o multilateralismo e a globalização são a espinha dorsal da paz e da prosperidade durante o período pós-guerra. "No entanto, estamos hoje em um momento crítico da história humana, vivenciando a tendência de enfraquecimento rápido do multilateralismo e da globalização".

Em um discurso feito na conferência, o Diretor Executivo da HKSAR, John Lee, disse que o multilateralismo e a globalização fazem parte do DNA de Hong Kong e o sucesso de Hong Kong é baseado na "versatilidade e resiliência".

"Como um importante centro financeiro internacional e uma conexão insubstituível entre o continente e o resto do mundo, Hong Kong é a base ideal para promover a missão da IFF de promover o diálogo internacional e a cooperação multilateral no âmbito financeiro", disse Lee.

Em suas observações de abertura para a conferência, o secretário financeiro Paul Chan destacou que, sob um estado frágil da economia global caracterizado por altas taxas de juros e inflação sustentada, é fundamental que o mundo trabalhe em conjunto.

"Em uma época em que o mundo está passando por rápidas mudanças não vistas em um século, o mundo precisa de um desenvolvimento mais inclusivo e resiliente do qual as pessoas possam beneficiar-se. É por isso que nosso país está comprometido com a abertura bidirecional de alto nível e praticar o verdadeiro multilateralismo", disse Chan.

"Hong Kong está firmemente comprometida com o livre comércio, a reduzir as barreiras comerciais e garantir o livre fluxo de mercadorias, capital e pessoas".

O vice-prefeito Lai destacou que Guangzhou trabalhou em estreita colaboração com Hong Kong e Macau para promover o acesso a mercados financeiros mútuos na área da Grande Baía. Ele enfatizou a importância de fortalecer a colaboração financeira entre Cantão e Hong Kong de modo a promover o papel financeiro global da área da Grande Baía.

Paul Chan destacou os pontos fortes de Hong Kong em finanças verdes e seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento verde mundial. "À medida que o mundo avança em direção à neutralidade de carbono e estabelece prioridades em relação a ESG, Hong Kong tem muito a oferecer em finanças verdes." declarou Chan. "No ano passado, as dívidas verdes emitidas ou organizadas em Hong Kong ultrapassaram US$ 80 bilhões. Em termos da quantidade de títulos verdes internacionais emitidos, somos o número 1 na Ásia".

O IFF VP Lin disse: "A Ásia deve contribuir com cerca de 70% do crescimento global, e a China contribuirá com mais de 30%, neste ano, com a reabertura da China impulsionando o crescimento em toda a região, conforme sugerido pela mais recente IMF Regional Economic Outlook. Como um centro financeiro líder, Hong Kong está em uma posição única para conectar o continente com o resto do mundo, buscando ainda mais prosperidade na China e no resto da Ásia".

Sobre a International Finance Forum (IFF)

A International Finance Forum (IFF) é uma organização internacional não governamental, independente, sem fins lucrativos fundada em outubro de 2003, estabelecida por líderes financeiros de mais de 20 países e regiões, incluindo China, Estados Unidos, União Europeia, países emergentes e líderes de organizações internacionais como as Nações Unidas, o World Bank e o International Monetary Fund (IMF). A IFF é uma plataforma de diálogo, comunicação e cooperação multilateral de alto nível de longa data e foi elevada ao status F20 (Finance 20).

Sobre o Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

A HKMA é parte integrante do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR). Em seu trabalho diário, a HKMA funciona com alto grau de autonomia dentro dos poderes estatutários relevantes conferidos ou delegados pela autoridade monetária. A autonomia é complementada por um alto grau de responsabilidade e transparência.

Como instituição bancária central de Hong Kong, a HKMA está comprometida com altos padrões de governança corporativa, na crença de que a boa governança é crucial para manter e proteger a confiança do público na HKMA para cumprir seu mandato estatutário. Para alcançar esse compromisso, a HKMA implementa uma estrutura de governança bem definida com um alto grau de responsabilidade; exerce controles robustos para gerenciar riscos e garantir que os comportamentos da equipe em todos os níveis e suas operações cotidianas sejam consistentes com os padrões especificados. Também busca uma política de transparência e acessibilidade, além de manter contatos próximos com as partes interessadas.

Sobre a Hong Kong Academy of Finance (AoF):

O setor financeiro tornou-se cada vez mais globalizado e orientado pela tecnologia. As fronteiras tradicionais entre diferentes setores do setor financeiro e entre os setores financeiro e não financeiro estão cada vez menos bem definidas. A capacidade de atualizar nossa reserva de talentos profissionais, promovendo as perspectivas globais e interdisciplinares de nossos talentos e fortalecendo nossa capacidade de pesquisa aplicada é crucial para a manutenção da posição da Hong Kong como um importante centro financeiro internacional. A AoF foi criada para potencializar nosso soft power de forma sustentável nesses aspectos.

A AoF é criada com total colaboração entre a Autoridade Monetária de Hong Kong, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, a Autoridade de Seguros e a Autoridade de Esquemas de Fundos de Previdência Obrigatórios. A AoF reúne os pontos fortes da academia, da indústria, dos profissionais e da comunidade reguladora para desenvolver liderança financeira e promover a colaboração em pesquisa. A missão da AoF é servir como um centro de excelência para desenvolver liderança financeira e um repositório de conhecimento em pesquisa monetária e financeira, incluindo pesquisa aplicada.

FONTE The International Finance Forum (IFF)

