L'IFF et la HKMA accueillent la première conférence de haut niveau sur le multilatéralisme et la mondialisation à Hong Kong

HONG KONG, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Forum international de la finance (IFF), avec l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et l'Académie des finances de Hong Kong, a accueilli vendredi une conférence majeure portant sur le multilatéralisme et la mondialisation alors que le monde fait face à la fragmentation financière et à des risques accrus dans le secteur financier. Dans le cadre de la série de conférences mondiales organisées pour le 20ème anniversaire de l'IFF, cette conférence-ci a invité des dignitaires politiques, des autorités financières, des universitaires ainsi que des cadres du secteur financier à participer à deux sessions de discussion consacrées à des sujets tels que le renforcement de la coopération mondiale, les politiques monétaires, les défis et les opportunités pour Hong Kong et la région de la Grande Baie à l'ère de la concurrence stratégique. L'IFF a également lancé son Centre de Hong Kong durant la conférence.

image image2

John Lee Ka-chiu, le directeur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR), Han Seung-soo, le co-président de l'IFF et président du Conseil des présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies, et Paul Chan Mo-po, le Secrétaire financier de la HKSAR, ont pris la parole.

Dans le cadre de sa mission de renforcement de la communication mondiale, la première conférence de l'IFF à Hong Kong s'est penchée avec succès sur les principaux enjeux mondiaux que sont les tensions géopolitiques, la crise de la dette mondiale, l'inflation, le risque de fragmentation et le positionnement unique de Hong Kong en tant que centre financier de premier plan et les opportunités pour la région de la Grande Baie. Les intervenants et les panélistes ont convenu à l'unanimité de l'importance de la coopération mondiale et du multilatéralisme dans la résolution des problèmes mondiaux. La conférence a également appelé au renforcement du statut de Hong Kong en tant que centre financier mondial et centre d'affaires mondial pour le RMB offshore.

Lors de la première table ronde de l'après-midi, M. Han a été rejoint par le professeur Harold James de l'Université de Princeton, Jenny Shipley, membre du conseil d'administration de l'IFF et ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande et Antony Leung, vice-président de l'IFF et PDG de Nan Fung Group, pour échanger sur le multilatéralisme et la mondialisation sur fond de risques accrus de fragmentation.

Lai Zhihong, vice-maire du gouvernement municipal de Guangzhou, a prononcé le discours d'ouverture de la deuxième table ronde ayant pour thème « Les perspectives et les rôles de l'Asie, de Hong Kong et de la région de la Grande Baie ». Eddie Yue Wai-man, directeur général de l'Autorité monétaire de Hong Kong, Li Tong, membre du conseil d'administration de l'IFF et directeur général et président exécutif de la Bank of China International, et Song Min, membre du comité académique de l'IFF, ont échangé leurs points de vue sur la manière dont Hong Kong répondrait aux défis mondiaux et renforcerait son rôle en tant que centre financier mondial de premier plan, ainsi que sur la manière dont la région de la Grande Baie émergerait en tant que centre financier et numérique de la région. La table ronde était animée par Lin Jianhai, le vice-président de l'IFF.

Lors de son discours d'ouverture, M. Han a déclaré que le multilatéralisme et la mondialisation étaient l'épine dorsale de la paix et de la prospérité pendant la période d'après-guerre. « Cependant, nous nous trouvons aujourd'hui à un tournant critique de l'histoire humaine, où le multilatéralisme et la mondialisation sont en train de s'affaiblir rapidement. »

Dans une allocution enregistrée lors de la conférence, John Lee, le directeur général de la HKSAR, a déclaré que le multilatéralisme et la mondialisation faisaient partie intégrante de l'ADN de Hong Kong et que le succès de Hong Kong était basé sur « la polyvalence et la résilience ».

« En tant que centre financier international de premier plan et lien irremplaçable entre la Chine continentale et le reste du monde, Hong Kong était le lieu idéal pour poursuivre la mission de l'IFF consistant à promouvoir le dialogue international et la coopération multilatérale dans le domaine financier », a déclaré M. Lee.

Dans son discours d'ouverture à la conférence, le secrétaire financier Paul Chan a souligné que dans l'état fragile où se trouvait l'économie mondiale, caractérisé par des taux d'intérêt élevés et une inflation soutenue, il était essentiel que le monde travaille main dans la main.

« À l'heure où le monde subit des changements rapides jamais vus en un siècle, il a besoin d'un développement plus inclusif et plus résilient dont les peuples pourront bénéficier. C'est pourquoi notre pays est déterminé à s'ouvrir dans les deux sens et à haut niveau, ainsi qu'à pratiquer un véritable multilatéralisme », a avancé M. Chan.

« Hong Kong est fermement engagée en faveur du libre-échange, de la réduction des obstacles au commerce et de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. »

Le vice-maire Lai a souligné que Guangzhou avait travaillé en étroite collaboration avec Hong Kong et Macao pour promouvoir l'accès mutuel aux marchés financiers dans la région de la Grande Baie. Il a souligné l'importance du renforcement de la collaboration financière entre Guangzhou et Hong Kong afin de renforcer le rôle financier mondial de la région de la Grande Baie.

Paul Chan a souligné les forces de Hong Kong en matière de finance verte et son engagement à contribuer au développement écologique mondial. « Alors que le monde progresse vers la neutralité carbone et établit des priorités en matière de critères ESG, Hong Kong a beaucoup à offrir concernant la finance verte », a expliqué M. Chan. « L'an dernier, les dettes écologiques émises ou contractées à Hong Kong ont dépassé les 80 milliards de dollars américains. En ce qui concerne le montant d'obligations vertes internationales émises, nous sommes en première place en Asie. »

M. Lin, vice-président de l'IFF, a déclaré : « Cette année, l'Asie devrait contribuer à hauteur d'environ 70 % de la croissance mondiale et la Chine à plus de 30 %, la réouverture du pays stimulant la croissance dans toute la région, comme l'indiquent les dernières perspectives économiques régionales du FMI. En tant que centre financier de premier plan, Hong Kong occupe une position unique pour relier la Chine continentale au reste du monde et promouvoir ainsi davantage la prospérité en Chine et dans le reste de l'Asie. »

Remarques à l'intention des rédacteurs :

À propos du Forum international de la finance (IFF)

Le Forum international de la finance (IFF) est une organisation internationale indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif fondée en octobre 2003 par des dirigeants financiers de plus de 20 pays et régions dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, des pays émergents et des dirigeants d'organisations internationales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). L'IFF est une plateforme de haut niveau pour le dialogue, la communication et la coopération multilatérale existant depuis longtemps et ayant été élevée au rang du F20 (Finance 20).

À propos de l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA)

La HKMA fait partie intégrante du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR). Dans son travail quotidien, la HKMA exerce ses activités avec un degré élevé d'autonomie dans le cadre des pouvoirs législatifs pertinents conférés ou délégués à l'Autorité monétaire. Cette autonomie est complétée par un haut degré de responsabilité et de transparence.

En tant qu'institution bancaire centrale de Hong Kong, la HKMA est attachée à des normes élevées de gouvernance d'entreprise, avec la conviction qu'une bonne gouvernance est essentielle pour maintenir et préserver la confiance du public dans la HKMA afin qu'elle remplisse son mandat légal. Pour respecter cet engagement, la HKMA met en place une structure de gouvernance bien définie avec un haut degré de responsabilisation ; elle exerce des contrôles rigoureux pour gérer les risques et s'assurer que les comportements du personnel à tous les niveaux et ses activités quotidiennes sont conformes aux normes spécifiées ; et elle poursuit une politique de transparence et d'accessibilité, et maintient des contacts étroits avec les parties prenantes.

À propos de l'Académie des finances de Hong Kong (AoF) :

L'industrie financière est de plus en plus mondialisée et axée sur la technologie. Les frontières traditionnelles entre les différents secteurs du monde financier et entre les industries financières et non financières sont de plus en plus floues. La capacité à mettre à niveau notre vivier de talents professionnels en faisant la promotion des perspectives mondiales et interdisciplinaires de nos talents et en renforçant notre capacité de recherche appliquée est essentielle au maintien de la position de Hong Kong en tant que centre financier international de premier plan. L'AoF a été mise en place pour améliorer notre « soft power » (puissance douce) de manière durable dans ces domaines.

L'AoF fonctionne en totale collaboration avec l'Autorité monétaire de Hong Kong, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme, l'Autorité des assurances et l'Autorité du fonds de prévoyance obligatoire. L'AoF réunit les forces du milieu universitaire, de l'industrie, des professionnels et du milieu de la réglementation pour développer le leadership financier et promouvoir la collaboration en matière de recherche. La mission de l'AoF est de servir de centre d'excellence pour le développement du leadership financier et d'être la dépositaire des connaissances en matière de recherche monétaire et financière, y compris la recherche appliquée.

Photos :

https://mma.prnewswire.com/media/2071082/image.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/2071084/image2.jpg

SOURCE The International Finance Forum (IFF)