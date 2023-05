IFF en HKMA organiseren inaugurele conferentie op hoog niveau over multilateralisme en globalisering in Hongkong

HONGKONG, 8 mei 2023 /PRNewswire/ -- Het International Finance Forum (IFF) heeft op vrijdag samen met de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) en de Hong Kong Academy of Finance een grote conferentie gehouden over multilateralisme en globalisering, nu de wereld voor verhoogde risico's in de financiële sector en versnippering staat. Als onderdeel van de twintigste verjaardag van de wereldwijde conferentiereeks van het IFF, werden op de conferentie politieke hoogwaardigheidsbekleders, financiële autoriteiten, academici en leidinggevenden uit de financiële sector uitgenodigd om deel te nemen aan twee sessies waarin onderwerpen werden besproken, waaronder het verbeteren van wereldwijde samenwerking, monetair beleid, de uitdagingen en kansen voor Hongkong en zijn wijdere omgeving in een tijdperk van strategische concurrentie. Het IFF lanceerde tijdens de conferentie ook zijn Hong Kong Centre.

De Chief Executive van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (HKSAR) John Lee Ka-chiu, medevoorzitter van het IFF en voorzitter van de Raad van Voorzitters van de Algemene Vergadering van de VN Han Seung-soo en financieel secretaris van de HKSAR Paul Chan Mo-po spraken op de conferentie.

Als onderdeel van zijn missie om de wereldwijde communicatie te versterken, heeft de eerste IFF-conferentie in Hongkong met succes belangrijke mondiale problemen aangepakt, waaronder geopolitieke spanningen, de wereldwijde schuldencrisis, inflatie, het risico op fragmentatie en de unieke positionering van Hongkong als toonaangevend financieel centrum en kansen voor zijn ruimere omgeving. De sprekers en panelleden waren het unaniem eens over het belang van wereldwijde samenwerking en multilateralisme bij het oplossen van mondiale problemen. De conferentie riep ook op tot het versterken van de status van Hongkong als een wereldwijd financieel centrum en een wereldwijde offshore RMB-bedrijfshub.

In de eerste paneldiscussie van de middag hadden professor Harold James van Princeton University, IFF-bestuurslid en voormalig premier van Nieuw-Zeeland Jenny Shipley en Antony Leung, IFF Vice President, CEO van Nan Fung Group, het over multilateralisme en globalisering tegen de achtergrond van toegenomen risico's op versnippering.

Lai Zhihong, viceburgemeester van de gemeentelijke overheid van Guangzhou, sprak tijdens de tweede paneldiscussie over de "Vooruitzichten en rollen van Azië, Hongkong en zijn ruimere omgeving". Chief Executive van de Hong Kong Monetary Authority Eddie Yue Wai-man, IFF-bestuurslid en CEO en Executive President van Bank of China International Li Tong en Song Min, lid van het IFF Academic Committee, wisselden van gedachten over hoe Hongkong zou reageren op de wereldwijde uitdagingen en zijn rol als toonaangevend wereldwijd financieel centrum en hoe de ruimere omgeving rond de stad moet uitgroeien tot het financiële en digitale centrum van de regio. De paneldiscussie werd gemodereerd door IFF Vice President Lin Jianhai.

In zijn openingstoespraak zei Han dat multilateralisme en globalisering de ruggengraat vormen van vrede en welvaart in de naoorlogse periode. "We bevinden ons vandaag echter op een kritiek moment in de menselijke geschiedenis en ervaren de snel verzwakkende tendens van multilateralisme en globalisering."

In een opgenomen toespraak aan de conferentie zei de Chief Executive van de HKSAR, John Lee, dat multilateralisme en globalisering deel uitmaken van het DNA van Hongkong en dat het succes van Hongkong gebaseerd is op "veelzijdigheid en veerkracht".

"Als een vooraanstaand internationaal financieel centrum en een onvervangbare verbinding tussen het vasteland en de rest van de wereld, is Hongkong de ideale uitvalsbasis om de missie van het IFF om internationale dialoog en multilaterale samenwerking op financieel gebied aan te wakkeren, te bevorderen", aldus Lee.

In zijn openingstoespraak op de conferentie benadrukte financieel secretaris Paul Chan dat het in de fragiele toestand van de wereldeconomie, gekenmerkt door hoge rentetarieven en aanhoudende inflatie, van cruciaal belang is dat de wereld samenwerkt.

"In een tijd waarin de wereld snelle veranderingen ondergaat die in de laatste eeuw ongezien waren, heeft de wereld behoefte aan meer inclusieve en veerkrachtige ontwikkeling waarvan mensen kunnen profiteren. Daarom zet ons land zich in voor de openstelling in twee richtingen op hoog niveau en beoefent echt multilateralisme", zei Chan.

"Hongkong zet zich sterk in voor vrije handel, het afbouwen van handelsbelemmeringen en het waarborgen van het vrije verkeer van goederen, kapitaal en mensen."

Viceburgemeester Lai wees erop dat Guangzhou nauw samenwerkt met Hongkong en Macau bij het bevorderen van wederzijdse toegang tot financiële markten in de ruimere omgeving. Hij benadrukte het belang van het versterken van de financiële samenwerking tussen Guangzhou en Hongkong om de wereldwijde financiële rol van de ruimere omgeving te bevorderen.

Paul Chan benadrukte de sterke punten van Hongkong op het gebied van groene financiering en zijn toewijding om bij te dragen tot groene ontwikkeling in de wereld. "Nu de wereld vooruitgang boekt in de richting van koolstofneutraliteit en prioriteiten stelt op het gebied van ESG, heeft Hongkong heel wat te bieden op het gebied van groene financiering", aldus Chan. "Vorig jaar bedroegen de uitgegeven of geregelde groene schulden in Hongkong meer dan tachtig miljard dollar. Wat betreft het aantal uitgegeven internationale groene obligaties, zijn we de nummer 1 in Azië."

IFF VP Lin zei: "Azië zal naar verwachting ongeveer zeventig percent bijdragen aan de wereldwijde groei en China zal dit jaar meer dan dertig percent bijdragen, met de heropening van China die de groei in de hele regio stimuleert, zoals de laatste IMF Regional Economic Outlook ook suggereerde. Als toonaangevend financieel centrum bevindt Hongkong zich in een unieke positie om het vasteland met de rest van de wereld te verbinden en verder te streven naar meer welvaart in China en de rest van Azië."

Over het International Finance Forum (IFF)

Het International Finance Forum (IFF) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele internationale organisatie zonder winstoogmerk opgericht in oktober 2003, gevestigd door financiële leiders uit meer dan twintig landen en regio's, waaronder China, de Verenigde Staten, de Europese Unie, opkomende landen en leiders van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IFF is een al lang bestaand platform op hoog niveau voor dialoog en communicatie en multilaterale samenwerking en heeft de status F20 (Finance 20) gekregen.

Over de Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

De HKMA maakt integraal deel uit van de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (HKSAR). In haar dagelijkse werk opereert de HKMA met een hoge mate van autonomie binnen de relevante wettelijke bevoegdheden die zijn toegekend aan of gedelegeerd aan de Monetaire Autoriteit. De autonomie wordt aangevuld met een hoge mate van verantwoording en transparantie.

Als de centrale bankinstelling van Hongkong zet de HKMA zich in voor hoge normen van corporate governance, in de overtuiging dat goed bestuur cruciaal is om het vertrouwen van het publiek in de HKMA te behouden en te beschermen om haar wettelijk mandaat te vervullen. Om dit engagement te verwezenlijken heeft de HKMA een goed gedefinieerde bestuursstructuur met een hoge mate van verantwoordelijkheid; oefent robuuste controles uit om risico's te beheersen en ervoor te zorgen dat het gedrag van het personeel op alle niveaus en de dagelijkse activiteiten in overeenstemming zijn met gespecificeerde normen; en voert een beleid van transparantie en toegankelijkheid, en onderhoudt nauwe contacten met belanghebbenden.

Over de Hong Kong Academy of Finance (AoF):

De financiële sector is meer en meer geglobaliseerd en technologiegedreven geworden. De traditionele grenzen tussen verschillende sectoren binnen de financiële sector en tussen de financiële en niet-financiële sector vervagen steeds meer. Het vermogen om onze professionele talentpool te upgraden door de wereldwijde en interdisciplinaire perspectieven van onze talenten te bevorderen en onze toegepaste onderzoekscapaciteit te versterken, is cruciaal voor het behoud van de positie van Hongkong als een vooraanstaand internationaal financieel centrum. De AoF is opgericht om onze soft power in deze gebieden duurzaam te versterken.

De AoF is opgezet met volledige medewerking van de Hong Kong Monetary Authority, de Securities and Futures Commission, de Insurance Authority en de Mandatory Provident Fund Schemes Authority. De AoF brengt de sterke punten van de academische wereld, de industrie, professionals en de regelgevende gemeenschap samen om financieel leiderschap te ontwikkelen en onderzoekssamenwerking te bevorderen. Het is de missie van de AoF om te dienen als een expertisecentrum voor het ontwikkelen van financieel leiderschap en een opslagplaats van kennis op het gebied van monetair en financieel onderzoek, inclusief toegepast onderzoek.

