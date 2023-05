IFI Techsolutions reconhecida como fornecedora especializada em serviços gerenciados para o Microsoft Azure

BOMBAIM, Índia, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A IFI Techsolutions, uma empresa líder em transformação digital, anunciou hoje que foi reconhecida pela Microsoft como uma fornecedora especializada em serviços gerenciados para o Microsoft Azure (Azure Expert Managed Service Provider; AEMSP).. Esse reconhecimento por parte da Microsoft é a mais recente de uma longa lista de conquistas: finalista do prêmio Parceiro da Microsoft de 2020,Microsoft Cloud Champions 11, prêmioIAMCP P2P para Consultor Confiável em 2023 e várias Especializações Avançadas para Azure.

A certificação de especialista em serviços gerenciados para o Microsoft Azure (AEMSP) somente é concedida aos parceiros mais capazes e confiáveis. Um especialista em serviços gerenciados para o Microsoft Azure baseia seu trabalho nos resultados das soluções e aplicações de seus clientes. Para obter essa certificação, a IFI Techsolutions foi submetida a um rigoroso processo de avaliação focado em seus conhecimentos técnicos, na qualidade de seus serviços, na satisfação de seus clientes e em seu desempenho empresarial.

Ankur Garg, fundador da IFI Techsolutions, disse: "Obter a certificação de AEMSP da Microsoft é uma vitória estratégica para nós, e será a base de nossos planos de expansão global nos próximos 3 anos".

Puneet Bajaj, diretor de tecnologia da IFI Techsolutions, afirmou: "A certificação de AEMSP da Microsoft comprova que desenvolvemos soluções escaláveis e seguras, usando os melhores processos e ferramentas de ITSM (gerenciamento de serviços de TI) para atender nossos clientes. Clientes em todo o mundo podem ter certeza de que estão trabalhando com um parceiro de excelência da Microsoft, com competências comprovadas".

Julie Sanford, vice-presidente de GTM, programas e experiências de parceiros da Microsoft, acrescentou: "Cada vez mais clientes estão mudando para a nuvem pública e precisam de parceiros com muita experiência e conhecimentos técnicos sobre a nuvem para ajudá-los nesse processo. Como parceira global da Microsoft, a IFI Techsolutions comprova a excelência de seus serviços e conhecimentos técnicos por meio do programa AEMSP. A Microsoft espera manter sua parceria com a IFI Techsolutions para oferecer resultados de transformação digital a nossos clientes em comum.

Cada vez mais empresas estão mudando para a nuvem e queremos que elas estejam confiantes de que estão trabalhando com o parceiro certo. O programa AEMSP oferece a essas empresas os fornecedores de serviços gerenciados mais capazes e qualificados. A IFI Techsolutions fez um grande investimento em seus recursos e conhecimentos sobre o Microsoft Azure, merecendo a designação de especialista".

Sobre a IFI Techsolutions:

A IFI Techsolutions (www.ifi.tech) é uma provedora líder de soluções em nuvem e serviços gerenciados. Fundada por ex-executivos da Microsoft, a IFI Techsolutions concluiu nos últimos oito anos mais de 500 projetos e migrou mais de 5300 servidores em nome de mais de 350 clientes. A empresa está presente nos EUA, no Reino Unido, nos Emirados Árabes Unidos, na Índia, em Singapura e na Austrália.

