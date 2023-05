IFI Techsolutions reconnue comme fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert

MUMBAI, Inde, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- IFI Techsolutions, une entreprise leader dans la transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue par Microsoft comme un fournisseur de services gérés Azure Expert (AEMSP). Cette reconnaissance de Microsoft est la plus récente d'une longue liste : finaliste 2020 de Microsoft Partner of the Year, Microsoft Cloud Champions 11, IAMCP P2P Award for Trusted Advisor 2023 et de nombreuses spécialisations avancées d'Azure.

Le Microsoft Azure Expert MSP est décerné aux fournisseurs de services gérés Azure les plus compétents et les plus fidèles. Un Azure Expert MSP se concentre sur les résultats commerciaux des solutions et des applications de ses clients. Pour y parvenir, IFI Techsolutions a fait l'objet d'un processus d'audit approfondi qui a évalué ses connaissances techniques, sa qualité de service, la satisfaction de la clientèle et les performances commerciales.

Ankur Garg, fondateur d'IFI Techsolutions, a déclaré : « L'obtention du Microsoft AEMSP est une victoire stratégique pour nous et cela va jeter les bases de nos plans d'expansion mondiale des 3 prochaines années. »

Puneet Bajaj, Chief Technology Officer, IFI Techsolutions : « En tant qu'AEMSP de Microsoft, nous avons construit des solutions évolutives et sécurisées en utilisant les meilleurs processus et outils ITSM pour servir nos clients. Les clients du monde entier peuvent être assurés qu'ils travaillent avec un partenaire Microsoft haut de gamme avec des capacités éprouvées. »

Julie Sanford, VP de Partner GTM, Programs and Experiences chez Microsoft, a ajouté : « À mesure que les clients accélèrent leur transition vers le cloud public, ils ont besoin de partenaires possédant un niveau élevé d'expertise et d'expérience cloud pour les guider. En tant que partenaire mondial de Microsoft, IFI Techsolutions continue de prouver son excellence en matière de prestation de services à la clientèle et d'expertise technique grâce au programme Microsoft Azure Expert MSP. Microsoft se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration avec IFI Techsolutions pour offrir des résultats en matière de transformation numérique à ses clients communs.

Alors que de plus en plus d'entreprises passent au cloud, nous voulons qu'elles soient assurées de travailler avec le bon partenaire, et le programme Azure Expert MSP leur offre les MSP les plus compétents et les plus qualifiés. IFI Techsolutions a beaucoup investi dans ses capacités et ses connaissances autour de Microsoft Azure et n'a certainement pas volé son titre d'expert. »

À propos d'IFI Techsolutions :

IFI Techsolutions ( www.ifi.tech ), un fournisseur de solutions cloud et de services gérés de premier plan fondé par d'anciens dirigeants de Microsoft, a livré plus de 500 projets et migré plus de 5 300 serveurs de plus de 350 clients ces 8 dernières années, avec une présence aux USA, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, à Singapour et en Australie.

