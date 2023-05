IFI Techsolutions reconocida como Microsoft Azure Expert Managed Service Provider

BOMBAY, India, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- IFI Techsolutions, una de las principales empresas en transformación digital, anunció que ha sido reconocida por Microsoft como Azure Expert Managed Service Provider (AEMSP). Este logro de Microsoft es el más reciente de una larga lista de reconocimientos: finalista del Microsoft Partner of the Year 2020, Microsoft Cloud Champions 11, IAMCP P2P Award for Trusted Advisor 2023 y múltiples Azure Advanced Specializations.

IFI Techsolutions Recognized as a Microsoft Azure Expert Managed Service Provider

Microsoft Azure Expert MSP se otorga a los proveedores de servicios gestionados de Azure más capaces y de mayor fidelidad. Un Azure Expert MSP gira en torno a los resultados comerciales de las soluciones y aplicaciones de sus clientes. Para lograr esto, IFI Techsolutions se sometió a un exhaustivo proceso de auditoria que evaluó su conocimiento técnico, calidad del servicio, satisfacción del cliente y rendimiento comercial.

Ankur Garg, fundador de IFI Techsolutions, dijo: "Lograr Microsoft AEMSP es una victoria estratégica para nosotros que sentará las bases de nuestros planes de ampliación mundial durante los próximos 3 años".

Puneet Bajaj, director de tecnología de IFI Techsolutions, dijo: "Como Microsoft AEMSP, hemos creado soluciones escalables y seguras con los mejores procesos y herramientas de ITSM para brindar servicios a nuestros clientes. Los clientes de todo el mundo pueden estar seguros de que trabajan con un socio de Microsoft de primer nivel con capacidades comprobadas".

Julie Sanford, vicepresidenta de programas, experiencias y socios GTM en Microsoft, agregó: "A medida que los clientes se trasladan a la nube pública a un ritmo cada vez mayor, necesitan socios con elevado nivel de conocimiento y experiencia en la nube que los guíen. Como socio global de Microsoft, IFI Techsolutions continúa verificando su excelencia en la entrega al cliente y la experiencia técnica a través del programa Microsoft Azure Expert MSP. Microsoft espera seguir asociándose con IFI Techsolutions para ofrecer resultados de transformación digital con nuestros clientes conjuntos.

A medida que más empresas migran a la nube, queremos que estén seguras de que trabajan con el socio adecuado, y el programa Azure Expert MSP les ofrece los MSP más capacitados y calificados. IFI Techsolutions ha hecho una gran inversión en sus capacidades y conocimientos sobre Microsoft Azure y, sin duda, se ha ganado la designación de experto".

Sobre IFI Techsolutions:

IFI Techsolutions(www.ifi.tech), uno de los principales proveedores de servicios gestionados y soluciones en la nube (fundado por exejecutivos de Microsoft), ha entregado más de 500 proyectos y ha migrado más de 5300 servidores para más de 350 clientes en los últimos 8 años. Además, cuenta con presencia en los Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur y Australia.

